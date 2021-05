Con l’arrivo della primavera e poi dell’estate possono crearsi delle macchie verdi o nerastre negli angoli alti dei muri. Questo è il segnale che si sta creando della muffa. Ormai sappiamo che questo rappresenta un grave pericolo per la salute. Per questo, è assolutamente necessario rimuoverla. Non si tratta di un procedimento particolarmente complesso. E anche vero che ce ne sono tanti diversi, ma non tutti facili ed efficaci. Per questo, oggi parleremo del metodo infallibile per prevenire ed eliminare subito la muffa sui muri nel cambio di stagione in modo completamente naturale ed efficace.

I rischi per la salute

Quando notiamo delle macchie verdi, ma soprattutto nere sul muro dobbiamo intervenire immediatamente. Infatti, la muffa rilascia delle spore che noi inaliamo. Queste possono creare gravi problemi alla respirazione.

Alcune abitazioni hanno questo problema più di altre. Infatti, la presenza della muffa dipende dal grado di umidità. Un sistema molto semplice da utilizzare per evitare che questa si concentri è aprire le finestre più spesso. Questo però potrebbe non essere sufficiente o forse è ormai troppo tardi. Vediamo quindi come eliminare la muffa.

Il metodo infallibile per prevenire ed eliminare subito la muffa sui muri nel cambio di stagione in modo completamente naturale ed efficace

L’esperto biochimico industriale, Fabrizio Zago, ci svela il metodo naturale ed economico per disfarci della muffa. Il segreto sta tutto nel grado alcalino della sostanza che usiamo. Per questo motivo, il dottor Zago consiglia l’utilizzo di carbonato di sodio e acqua ossigenata. Entrambi sono molto facili da reperire. Il primo nel reparto detersivi e il secondo in parafarmacia. Quindi con una visita al supermercato possiamo già trovare quello che ci serve.

Adesso dobbiamo creare la miscela utilizzando questi due ingredienti. Innanzitutto, uniamo dell’acqua al 20% di carbonato di sodio, anche noto come soda solvay. Adesso spargiamo il tutto sulla muffa con una spugna o con uno spruzzino. In quest’ultimo caso ricordiamoci di utilizzare la mascherina. Lasciamo in posa per qualche ora o magari anche tutta la notte. Passato questo tempo, rimuoviamo sia carbonato che muffa con una sola passata di spugna imbevuta nell’acqua ossigenata. Ricordiamoci che è sempre meglio utilizzare metodi naturali, che si tratti della pulizia del wc o dei muri.