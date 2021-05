Le ultime sedute del Nasdaq composite hanno dato una scossa e messo i brividi, a chi pensava ad un rialzo duraturo o comunque senza ribassi di rilievo sui mercati azionari.

Gli altri indici non hanno fatto attendere la loro reazione negativa, allineandosi lungo la dinamica ribassista.

La seduta di ieri al momento non pare aver cambiato la situazione, non dando segnali di inversione rialzista.

Analizziamo quindi, in questo articolo, la dinamica di medio termine dell’indice Nasdaq composite, ponendoci la seguente domanda.

Il Nasdaq ha dato il via ai ribassi?

Per rispondere a tale domanda, analizzeremo la presenza di eventuali setup spazio-temporali, sugli attuali livelli raggiunti dalle quotazioni, e quale potrebbero essere i segnali di una possibile inversione, in ottica di medio termine.

Nasdaq e Magic Box

Iniziamo la nostra analisi partendo dal seguente grafico, che applica il metodo proprietario Magic Box al Nasdaq composite su time frame mensile.

La retta orizzontale nella parte in alto indica un target di medio termine.

Notiamo che le barre, che hanno raggiunto questo target, sono anche quelle su cui si è formata, per il momento, l’area dei massimi.

L’intersezione tra la retta ascendente superiore e quella orizzontale indica un setup temporale, evidenziato con freccia nera.

Guarda caso, su questo setup si è formato un top e la successiva barra mensile, quella relativa al mese in corso, è rossa ed esprime la dinamica ribassista in corso.

La retta ascendente inferiore rappresenta un livello di supporto dinamico, ma tratteremo meglio dei segnali di conferma ribassista nel prosieguo del presente articolo.

Tecniche di Gann

Passiamo quindi ad esaminare alcune tecniche di Gann, per verificare se confermano il setup già individuato in base alle proiezioni di Magic Box, in base al seguente grafico.

Il grafico qui sopra, relativo al time frame mensile, evidenzia un particolare di un cosiddetto quadrato di Gann.

In tale contesto, notiamo come sulle ultime barre mensili siano convergenti due resistenze. Una statica, basata sul metodo dei ritracciamenti percentuali entro il quadrato. Una dinamica, basata su vettore angolare. Le due resistenze, in blu, convergono sui livelli in corrispondenza/prossimità dell’attuale area di massimo, come evidenziato dalla freccia rossa.

Ulteriore conferma dell’attuale setup proviene da tecniche che applicano, ai vettori angolari di Gann, coefficienti trigonometrici, con una proiezione di setup temporale per il mese di maggio 2021.

Conclusioni

A proposito dell’oggetto della nostra analisi, ovvero se il Nasdaq abbia dato il via ai ribassi o meno, possiamo dire che diverse tecniche confermano gli attuali livelli di quotazione ed il mese in corso quale potenziale setup spazio-temporale.

Una prima, eventuale conferma ribassista in ottica di medio termine passerebbe da una chiusura mensile di maggio inferiore al minimo di aprile.

Successivo supporto riconduce alla retta ascendente più bassa, indicata nel primo grafico, relativo all’applicazione del metodo Magic Box.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“