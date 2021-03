Il Ministero della Difesa ha indetto, con un unico bando, tre concorsi per reclutare 438 giovani da avviare al corso biennale (2021-2023) per Allievi Marescialli. Nel dettaglio, il bando prevede il reclutamento di personale per i seguenti corsi:

a) 24esimo corso biennale per Allievi Marescialli dell’Esercito;

b) 24esimo corso biennale per Allievi Marescialli della Marina Militare;

c) 24esimo corso biennale per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.

Vediamo i requisiti generali e specifici richiesti per ogni ambito professionale.

Nuovo concorso per 438 Marescialli. Requisiti e modalità di partecipazione

I requisiti per la partecipazione ai suddetti concorsi differiscono in parte da quelli previsti per le classiche assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Difatti, si ha qui a che fare con un tipo di reclutamento diverso, che contempla anche chi non ha raggiunto la maggiore età. Per poter partecipare è necessario aver compiuto i 17 anni e non aver superato i 26 nel caso in cui si partecipi da civili. Diversamente, se si ha già prestato servizio militare obbligatorio o volontario l’età è estesa sino ai 28 anni.

I minorenni necessitano, però, del consenso dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Oltre ai requisiti generali dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare e dell’assenza di condanne per delitti non colposi, bisogna fare una precisazione. Chi ha partecipato al servizio militare non dovrà aver riportato alcune precise sanzioni disciplinari durante l’effettivo servizio prestato.

Iter concorsuale

Ogni procedura concorsuale ha una sua specifica modalità di svolgimento, ma in linea di massima le prove sono suddivise come segue. I candidati saranno dapprima sottoposti ad una verifica delle loro qualità culturali e intellettive e alle successive prove di efficienza fisica, psico-fisica e attitudinale. I candidati idonei dovranno svolgere un periodo di tirocinio, al termine del quale si procederà con la valutazione dei titoli. Bisogna precisare che i concorsi in Aeronautica e in Marina Militare includono anche una prova selettiva per il reclutamento nelle professioni sanitarie prima dell’eventuale tirocinio.

Ecco il nuovo concorso per 438 Marescialli. Requisiti e modalità di partecipazione sono disponibili al seguente link che riporta direttamente al sito del Ministero della Difesa.

