Si può pensare che in questo periodo di pandemia i tradimenti siano molto calati. Infatti, molti non si fidano a intraprendere in questo momento una relazione extraconiugale proprio per la paura di venire in contatto con il virus.

Questo, tuttavia, non significa che si debba star tranquilli perché esistono diversi siti che permettono di fare nuove conoscenze o addirittura incontri piccanti online. Per questo oggi spieghiamo come scoprire se il proprio partner tradisce.

Tinder & company

I siti di incontri sono una tendenza molto in voga negli ultimi anni. Hanno letteralmente raggiunto il loro apice durante il periodo di lockdown. Strano, ma vero.

A ben vedere, la noia e l’uso incessante del telefonino, infatti, sono state delle costanti durante il periodo di reclusione. Ma torniamo al discorso principale, ovvero come scoprire se il proprio partner tradisce.

I trucchi

Il metodo su queste piattaforme online è molto semplice: basta creare un account e utilizzare l’applicazione con il partner nelle immediate vicinanze. A questo punto basterà impostare nei filtri di ricerca la sua età e la distanza minima di 2 km.

A questo punto se la persona interessata è attiva su Tinder sicuramente apparirà nella vostra homepage in pochi minuti. Se, però, non risulta visibile e avete ancora dei dubbi potete provare a farlo di notte, soprattutto se lei/lui rimangono svegli mentre voi andate a dormire. Infatti, è possibile attivare il proprio profilo solo in certi orari della giornata.

Un altro metodo utile, per quanto rischioso, è di cercare le app attive sul Facebook della persona amata: in linea di massima, cioè, ci si iscrive ai siti di incontri tramite una registrazione che si avvale del profilo del celebre social network.

Ecco, dunque, spiegato in parole semplici, come scoprire se il proprio partner tradisce. Consigliamo anche di consultare altri articoli sull’argomento presenti sul sito. Ad esempio, l’articolo che affronta il tema dei rischi legali connessi al tradimento.