Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cipolla è un ingrediente indispensabile per insaporire molti piatti della cucina nostrana. È raro, infatti, non trovarla nella lista degli ingredienti di una qualsiasi ricetta. Pulirla, però, rappresenta una scocciatura non da poco. Infatti, questo ortaggio è ricco di polifenoli, una sostanza che protegge questa verdura dai parassiti ma che, allo stesso tempo, fa piangere anche noi umani.

Per fortuna, però, esistono trucchi per ovviare a questo naturale meccanismo di difesa. Per questo oggi ne illustriamo uno dei tanti: ecco il metodo infallibile e veloce per non piangere quando si taglia la cipolla.

Il semplice accorgimento da seguire

Per evitare di versare tutte le proprie lacrime durante la preparazione di un soffritto, esiste un trucco semplice e veloce da mettere in pratica.

Prima di tutto, bisogna preparare gli attrezzi necessari per portare a termine questa operazione: bastano un tagliere pulito, un buon coltello da cucina e, infine, un sacchetto in cui raccogliere gli scarti.

Il primo step da seguire è aprire il rubinetto e bagnare leggermente la lama del coltello. Poi si può tranquillamente procedere e cominciare ad affettarla. Però è bene ricordarsi di non respirare mai con il naso, ma sempre con la bocca. Sia l’acqua che questo metodo di respirazione aiuteranno, infatti, ad attenuare la fastidiosa sensazione.

Oggi abbiamo parlato di come evitare un piccolo e comune incidente da cucina, spiegando il metodo infallibile e veloce per non piangere quando si taglia la cipolla. Sul nostro sito si possono trovare molti altri utili suggerimenti dedicati a coloro che amano semplificarsi la vita in poche semplici mosse. Consigliamo, a questo proposito, di dare un’occhiata sia alla nostra sezione “Cucina” che a quella dedicata a “Risparmio e Famiglia”. Suggeriamo anche di dare un’occhiata ad altri articoli che pure spiegano come tagliare la cipolla: basta cliccare qui per leggerne qualcuno.