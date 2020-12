Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Che noia quando ci si pettina e si incontrano i nodi. Alcuni sono facili da rimuovere, ma altri sembra veramente che non hanno alcuna intenzione di andarsene. Dato che tutti i nodi vengono al pettine, abbiamo un semplice trucco per rimuovere i nodi dai capelli, così al pettine non ci arrivano mai.

Per rimuovere i nodi semplici basta impegnarsi un attimo e si snodano. Magari facendo un po’ di forza, però alla fine vanno via. Altri invece non ne vogliono proprio sapere, tant’è che a volte è necessario tagliarli. Prima dunque di arrivare ad una situazione così drastica usiamo questo metodo.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

Magia di Stelle Premium: dai un tocco di magia alla tua casa Scopri ora l'offerta

Uovo e birra

Per rimuovere i fastidiosi nodi dai capelli tutto quello che serve è un uovo e una lattina di birra. Non bisogna farci nessuno strano cocktail. Dunque la prima cosa da fare è prendere un uovo e romperlo in una ciotola. Sbattere per bene e poi aggiungere un po’ di birra. È importante ora cercare di creare un composto omogeneo: un po’ liquido, ma denso. Deve assomigliare all’olio d’oliva o di qualunque altro tipo.

Ed ecco il semplice trucco per rimuovere i nodi dai capelli. Basta prendere questo liquido denso e metterlo in una boccetta spray. Ora che il liquido è al suo interno, spruzzarlo sul capelli, insistendo nelle zone dove ci sono i nodi. Far agire per 5 minuti e poi sciacquare. Una volta che si è rimosso l’olio creato pettinare i capelli dovrebbe essere super facile e non vi saranno più nodi di alcun tipo. La birra e l’uovo sono due elementi anche molto spesso usati nelle maschere naturali per capelli. Quindi oltre a non avere nodi, si avranno anche dei capelli molto nutriti perché l’uovo dona lucentezza e forza al capello. Mentre invece la birra li rende morbidi e setosi, oltre al fatto che se poi esposti al sole diventeranno anche più chiari.

Approfondimento

Come fare i capelli ondulati senza piastra, ma solo con il phon.