Il metodo giapponese per asciugare i panni velocemente in inverno risparmiando sull’uso dell’asciugatrice, non creando umidità e muffa

Sta arrivando la stagione più fredda e come tutti gli anni si presenta il problema bucato: come asciugarlo se fuori piove? Temiamo tutti nuovi rincari sulle bollette di gas ed elettricità e quindi dovremmo risparmiare il più possibile sull’uso dell’asciugatrice! Vediamo cosa si sono inventati questa volta i Giapponesi!

Quanto ad inventiva sappiamo bene che il Paese del Sol Levante ne è una fonte inesauribile. Pochi sanno ad esempio che i walkman che anni novanta si usavano per ascoltare le musicassette sono un’invenzione nipponica. Sempre made in Japan sono i CD, i DVD ed i Blue-Ray ma anche le batterie agli ioni di litio. I Giapponesi amano trovare una soluzione per qualsiasi problema pratico e così hanno fatto per l’asciugatura del bucato quando il sole caldo non ci aiuta. In effetti l’asciugatrice è un elettrodomestico davvero prezioso per le casalinghe ma non solo. Asciuga il bucato in poco tempo e rende il passaggio con il ferro da stiro più rapido e semplice. Se infatti, durante le giornate piovose, stendiamo semplicemente i panni sullo stendibiancheria in casa, rischiamo di impiegare più di un giorno per asciugare l’intero bucato con il rischio che prenda odori poco piacevoli. Non calcoliamo poi il rischio di umidità e la conseguente possibilità che si sviluppi muffa sulle pareti soprattutto se la casa non è ben coibentata. Ma come fanno allora i Giapponesi? Vi spieghiamo tutto!

Il metodo giapponese per asciugare i panni velocemente in inverno risparmiando: basta stendere seguendo questo schema

Tutti sappiamo che ci sono alcuni accorgimenti per velocizzare l’asciugatura del bucato quando fuori non splende il solleone. Per prima cosa possiamo utilizzare un trucco già quando la lavatrice va in centrifuga. Prima che la lavatrice effettui la centrifuga, la spegniamo e dopo aver atteso il tempo di sicurezza, apriamo e aggiungiamo al bucato un asciugamano asciutto. Richiediamo ed impostiamo la centrifuga. Questo espediente ci garantirà già panni meno bagnati. I Giapponesi però hanno studiato anche un metodo per disporre il bucato sullo stendibiancheria in modo da massimizzare l’asciugatura. Secondo i calcoli nipponici se utilizziamo lo schema consigliato potremmo asciugare gli abiti almeno 1 ora più rapidamente rispetto ad una disposizione casuale. Si chiama asciugatura ad arco: basta appendere i capi più lunghi alle estremità e via via che si va verso i fili più interni dello stendino quelli più corti. Guardando da distanza lo stendibiancheria i panni alle diverse altezze dovrebbero creare un arco. Izumi Onuki, esperto nipponico di una catena di lavanderie, ha testato e verificato la validità di questo metodo. Inoltre quanto più in alto poniamo il filo per stendere più velocemente si asciugheranno i panni stesi.

Come appenderli per farli asciugare più in fretta

Sempre Izumi Onuki, il nostro guru nipponico dell’asciugatura, ci consiglia di appendere gli asciugamani con delle mollette per il lato più lungo posto in orizzontale. L’asciugatura inizia infatti dall’alto e quindi appendendo le salviette in questo modo, ridurremo notevolmente i tempi.

Ecco dunque il metodo giapponese per asciugare i panni velocemente in inverno risparmiando soldi e mantenendo la casa senza eccessiva umidità.

