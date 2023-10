Spendiamo più soldi per preparare il ragù in casa oppure comprando il sugo pronto? La risposta potrebbe stupire

In questo articolo proporremo qualche semplice calcolo per vedere se conviene di più acquistare un ragù pronto oppure scegliere quello fatto in casa. Confronteremo i prezzi degli ingredienti, quantità, consumo di gas.

Ovviamente in questa valutazione puramente economica non considereremo alcuni dati molto importanti come ad esempio la genuinità del ragù casalingo. Ci sono, a dire il vero, molti pro e contro per entrambe le soluzioni: il ragù acquistato al supermercato in lattina o barattolo è pronto all’uso, basta scaldarlo e la pasta è condita. Quello fatto in casa invece ci assicura che gli ingredienti siano come li desideriamo dal tipo di carne alla passata. Il ragù pronto è disponibile anche in dosi per una o due persone mentre difficilmente chi cucina il ragù casalingo lo prepara in piccole quantità. Tralasciando queste considerazioni, sebbene molto importanti, vediamo se conviene più il sugo pronto o il ragù fatto in casa.

Spendiamo più soldi per preparare il ragù in casa? Facciamo la conta degli ingredienti

Per fare i nostri calcoli ci baseremo sulla lista degli ingredienti della ricetta dell’originale ragù alla bolognese proposta da Il Cucchiaio D’Argento. Per 4 porzioni di ragù occorreranno:

1 cipolla media, circa 0,23 €;

1 costa di sedano, 0,05 €;

1 carota piccola, 0,24 €;

150 gr di pancetta tesa, circa 13,5 €/kg e quindi 2,025€;

250 gr di lombo di maiale, circa 13,90 €/kg e quindi 3,475 €;

350 gr macinato di manzo circa 9 € al kg e quindi 3,15 €;

mezzo bicchiere di vino bianco secco, ci baseremo su un vino da tavola in tetrapack a 1,89 €/litro, 1 litro corrisponde a circa 8 bicchieri e quindi per la dose consigliata spenderemo appena 0,11 €;

400 gr di passata si pomodoro, 2,13 €/kg e quindi 0,85 € per la dose indicata;

2 cucchiai di concentrato di pomodoro ovvero 1 cucchiaio sono circa 20 gr, il concentrato viene solitamente venduto in tubetti da 185 gr ad un prezzo di circa 7,30 €/kg e quindi 0,29 € per la dose consigliata;

infine calcoliamo un forfait di 0,25 € per un cucchiaio di olio, una noce di burro, sale e pepe.

Il totale degli ingredienti corrisponde quindi a 10,67 € per 4 porzioni. Andiamo però a vedere anche il costo del gas impiegato per cuocere il ragù.

Quanto costa un’ora di fornelli a fiamma media?

Sempre secondo la nostra ricetta occorrono 2 ore e 30 minuti di cottura. Un fornello a gas medio consuma 0,10 metri cubi all’ora e quindi consumeremo per il nostro ragù circa 0,25 metri cubi. Andando sul sito ARERA e basandoci sui prezzi di ottobre del mercato tutelato troviamo un prezzo di 0,354 €/Standard Metri Cubi. Per effettuare la conversione da mc a smc (ossia l’unità di misura usata per la fatturazione in bolletta) occorre moltiplicare i mentri cubi per il cosiddetto coefficiente C fissato a 1,0034 e quindi avremo un consumo di :

0,25×1,0034= 0,25085 Standard Metri Cubi che secondo la tariffa ARERA ci costeranno circa 0,0885 € che arrotonderemo a 9 centesimi per comodità.

Il costo di 4 porzioni di ragù casalingo è di 10,76 €.

Quanto costa il ragù pronto?

Facciamo alcuni esempi: da Carrefour un vasetto di ragù pronto Barilla ha un prezzo online di 2,95 € per 400 grammi. Ipotizzando porzioni abbondanti da 150 grammi arriveremmo ad un costo di 4,42 €. Passiamo al Ragù fresco Rana da 225 grammi che da Bennet troviamo a 3,19 € alla confezione. Sempre ipotizzando una porzione da 150 grammi arriveremo 8,5 € per 4 persone. Da Bo Frost troviamo il ragù alla bolognese surgelato da 400 gr a 8,45 € ossia 12,60 € per 600 grammi di sugo.

Traendo le conclusioni otteniamo il massimo risparmio con un ragù a lunga conservazione. Siamo convinti, però, che una lasagna con un ragù casalingo sia impareggiabile anche se spendiamo più soldi per preparare il ragù in casa.

