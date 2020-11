L’arrivo di un nuovo membro della famiglia è sempre un lieto evento per i neogenitori. Tuttavia porta anche molte altre problematiche che sono totalmente nuove e inesplorate.

Per fortuna, oltre all’appoggio dei nonni, esiste internet che è una foriera fondamentale di consigli molto utili. Per questo, oggi, sveliamo un rimedio pratico e intelligente: ecco il metodo giapponese infallibile per fare addormentare un neonato.

Il rimedio del fazzoletto di carta

Se le notti insonni sono all’ordine del giorno, non preoccupatevi c’è un rimedio molto semplice per poter riposare in pace e tranquillità.

In sintesi consiste nel fare addormentare il piccolo appena prima che tocchi a noi chiudere gli occhi. Per capire come fare ecco spiegato il metodo giapponese infallibile per fare addormentare un neonato.

Basta affidarsi ad un oggetto di uso comune, un morbido fazzoletto di carta. Bisogna trovare un momento in cui il bambino sia lontano dai pasti e sia già in uno stato di rilassatezza. A questo punto basta avvicinarsi con passo leggero, in modo da non esagitarlo troppo, e di passare sul suo viso il fazzoletto.

Movimenti leggeri e lenti

I movimenti devono essere molto leggeri e molto lenti in modo da rilassarlo. Il rimedio non ha effetto immediato. Dovrebbero essere necessari alcuni minuti per poterlo rendere sonnolento.

Se comincia a socchiudere gli occhi e a rilassare i muscoli, bisogna continuare. È importante allontanarsi in maniera altrettanto silenziosa. E ciò per non vanificare tutto il lavoro appena fatto.

Ecco spiegato come preparare il metodo giapponese infallibile per fare addormentare un neonato.

