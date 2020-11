Quando fuori è inverno e il tempo è piovoso, nasce il problema del bucato che ci mette parecchio tempo ad asciugarsi, rispetto all’estate. Se in casa è presente un’asciugatrice, allora tutto ok, ma sono davvero in minoranza le famiglie che la possiedono.

Il problema aumenta nei nuclei famigliari numerosi. In questi casi si può arrivare a fare anche 2-3 bucati al giorno, mentre lo spazio per asciugare rimane lo stesso, con i tempi di asciugatura lunghi.

Quando fa freddo e umido, questo problema comune si risolve con trucchetti intelligenti, oggi spieghiamo come far asciugare il bucato rapidamente.

Il problema che spesso incontriamo durante la stagione fredda è quello di dover lavare i panni meno spesso. Proprio perché manca lo spazio per metterli ad asciugare. Inoltre, succede che alcuni indumenti fatti di una stoffa meno fina, iniziano ad emanare un cattivo odore, per cui, bisogna lavarli di nuovo.

Però esistono alcuni metodi fai da te per aiutarci.

Un trucchetto molto intelligente è quello di fare un doppio passaggio con la centrifuga. In questo modo si elimina una maggiore quantità di umidità e i vestiti si asciugano più velocemente.

Per i panni che non vanno centrifugati, come i maglioni di lana, si può fare così. Prendiamo un asciugamano e all’interno sistemiamo il maglione bagnato. Lo arrotoliamo a mo’ di tappeto e strizziamo leggermente. Facciamo attenzione a non tirare troppo il capo per non rovinarlo. In questo modo l’asciugamano assorbirà l’umidità in accesso. Dopodiché, stendiamo il maglione su un asciugamano asciutto in maniera orizzontale e lo sistemiamo in un angolo di casa dove c’è un buon passaggio d’aria.

Un altro trucchetto può essere quell odi disporre in panni con un po’ di distanza, in modo che passi dell’aria tra i vari capi. Inoltre, è d’aiuto posizionare lo stendino in una zona non umida.

Infine, l’ultimo consiglio dei nostri Esperti è quello di puntare un ventilatore sui panni stesi. Con questo trucchetto, si assicura una buona circolazione dell’aria nell’ambiente e panni si asciugheranno più velocemente.

