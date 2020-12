Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dopo qualche tempo dal tanto stancante cambio di stagione e dalla sistemazione di tutti i vestiti alla perfezione, l’armadio è già in disordine. Si vanifica in poco tempo, cioè, il duro lavoro di organizzazione e selezione dei capi, senza una giustificazione plausibile. Il problema potrebbe essere organizzativo. Ecco perché è difficile tenere in ordine l’armadio e come si può evitare che il disordine torni in fretta.

Problemi nel riporre i capi nel modo corretto

Uno dei maggiori problema che conducono l’armadio a disordinarsi veramente dopo pochissimo tempo dal cambio stagione? Il modo in cui si piegano i vestiti e si ripongono negli scompartimenti. Molto frequentemente, ad esempio, i capi sono piegati e disposti orizzontalmente in fila uno sopra l’altro. Per forza di cose, quando se ne estrae fuori uno posto in basso, anche la fila più organizzata cede alla forza di gravità. Un consiglio è quello di riporli verticalmente, partendo dal fondo del cassetto e proseguendo verso l’esterno, fila per fila.

Così facendo, si avrà una visione completa di tutti i capi e si tirerà fuori solo quello che serve realmente. Una buona regola è quella di preferire sempre la predisposizione dei capi sulla gruccia, così da evitare di dover raccogliere i vestiti e poterli disordinare. Prediligere sempre dei divisori interni nei cassetti; aiutano a mantenere l’ordine e sono davvero graziosi da vedere.

Qualche altro consiglio

Un problema organizzativo: ecco perché è difficile tenere in ordine l’armadio e come si può evitare che il disordine torni in fretta! Adottando questi piccoli accorgimenti, l’armadio resterà in ordine più a lungo. Un altro consiglio è quello di arrotolare i capi, invece che piegarli. Questo eviterà il formarsi del disordine e permetterà di occupare davvero molto meno spazio. In termini di abbigliamento e di armadio, d’altronde, lo spazio non è mai abbastanza. Anche le divisioni cromatiche aiutano nel mantenere l’ordine. Se si cerca il maglione senape non si andrà a frugare tra i capi blu presenti nell’armadio.

Gli stivali, invece, creano sempre confusione perché si afflosciano su se stessi. Un consiglio è quello di riempirli di carta o di materiali come il polistirolo. In genere, queste calzature sono già vendute con carta che li tiene in piedi, quindi occhio a non buttarla. Posizionare i tacchi in base al loro colore, eviterà scompiglio. Non si trascurino nemmeno i gioielli; sempre meglio tenerli ben divisi per oro e argento e separati da contenitori anche realizzati homemade. Ecco perché è difficile tenere in ordine l’armadio e come si può evitare che il disordine torni in fretta.