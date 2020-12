Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A tutti sarà capitato di scendere dall’automobile e prendere una brutta scossa chiudendo la portiera. Si tratta di un inconveniente molto comune, che tende ad accadere soprattutto quando scendiamo dalla macchina. Ma perché avviene questo fenomeno? E come possiamo evitare questo spiacevole inconveniente, così comune nella nostra vita quotidiana?

Scopriamo come non prendere la scossa quando tocchiamo l’automobile.

Prendiamo la scossa perché i nostri vestiti sfregano contro i sedili

Quando prendiamo la scossa avviene uno scarico improvviso di elettricità statica, che passa attraverso il nostro corpo, causando gli effetti spiacevoli che ben conosciamo. Non si tratta di un fenomeno che avviene soltanto attorno alle automobili. Può succedere ad esempio con i capi di vestiario in materiale sintetico, oppure pettinandoci i capelli. Già gli antichi avevano osservato questo fenomeno migliaia di anni fa.

Il fenomeno dell’accumulo di elettricità statica è particolarmente significativo in giornate più secche e ventose, per esempio in primavera.

Ma come possiamo evitare di prendere la scossa e subire gli effetti dell’accumulo di elettricità statica? Ecco come non prendere la scossa quando tocchiamo l’automobile

Esistono spray specifici e portachiavi anti-statici

Spesso prendiamo la scossa quando scendiamo dall’automobile perché lo sfregamento tra i nostri indumenti e il sedile della macchina crea un accumulo di elettricità statica, che poi si scarica improvvisamente quando tocchiamo il metallo della carrozzeria.

Esistono dei prodotti specifici in spray con cui possiamo trattare i sedili della macchina per evitare l’accumulo di elettricità statica conseguente allo sfregamento con i nostri vestiti. Esistono anche dei portachiavi anti-statici, che ci permettono di eliminare l’elettricità statica accumulata toccando il portachiavi prima di scendere dalla macchina. Se non vogliamo comprare prodotti specifici, però, esiste un altro semplice accorgimento: cerchiamo di chiudere la portiera con la spalla o con il gomito, in modo che la nostra pelle non entri a contatto con il metallo della carrozzeria.

