Il metodo geniale per creare un condizionatore usando bottiglie d’acqua e ventilatore

Sopportare le elevate temperature estive con il solo ventilatore per molti è diventato quasi impossibile. La soluzione migliore sarebbe comprare un condizionatore, ma il prezzo non è di certo dei più invitanti. C’è però una soluzione fenomenale dal costo zero che potrebbe mettere fine ad ogni disguido. Basterà riutilizzare semplicemente oggetti che già abbiamo in casa per raffreddare l’ambiente in modo efficace. Ecco il metodo semplice e geniale per creare un condizionatore usando bottiglie d’acqua e ventilatore. Così utile ed immediato che non ne potremo fare a meno una volta scoperto.

Il metodo semplice e geniale per creare un condizionatore usando bottiglie d’acqua e ventilatore

Quando possibile, al fai da te economico non si rinuncia mai, specie se è alla portata di tutti. Il condizionatore in questione non è da meno. È essenziale nella sua realizzazione e non richiede alcun tipo di sforzo, tant’è che sarebbe più corretto chiamarlo ventilatore modificato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I pochi e semplici passi da seguire

Per dare vita al condizionatore fai da te avremo bisogno di soli quattro elementi: bottiglie d’acqua, sale, freezer ed un ventilatore. Iniziamo versando nelle bottigliette piene tre cucchiaini di sale per ognuna. Dopo di che le mescoliamo e le riponiamo nel congelatore, fino a quando non saranno del tutto congelate. Il sale in ciò ha un doppio effetto. Il primo è quello di portare il ghiaccio ad una temperatura più bassa, in modo da ricevere più freschezza possibile dal ventilatore. Il secondo, il compromesso, è che naturalmente l’acqua avrà bisogno di più tempo per ghiacciarsi.

Pronto ciò, il gioco è fatto. Potremo finalmente posizionare le bottiglie davanti al ventilatore per dare vita al condizionatore a costo zero. Ci sono però delle accortezze da considerare prima di scegliere le varie distanze per avere il risultato migliore. Innanzitutto, l’acqua dovrà stare a circa 15cm dal ventilatore e le bottigliette distribuite in modo che non blocchino il flusso d’aria. Inoltre, la modalità di ventilazione dovrà essere impostata su fissa.

Refrigeriamoci senza sprechi

Una volta che il ghiaccio si sarà sciolto potremo rimettere le bottiglie in freezer e riutilizzarle alla prossima evenienza. A tal proposito è consigliabile tenerne pronta qualcuna in più, in modo da poterle scambiare facilmente. Il condizionatore fai da te è una soluzione incredibilmente semplice, al pari del nostro metodo per rendere accogliente qualsiasi balcone e terrazza.