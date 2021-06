I mesi estivi ci permettono di passare molto più tempo fuori per via delle belle giornate in questo modo possiamo anche prenderci più cura del nostro giardino.

Per via delle alte temperature infatti è bene sempre avere un occhio di riguardo per le piante che possono soffrire maggiormente il caldo. In questo contesto è possibile anche che ci venga in mente di organizzare delle aiuole per tenere ordinato il nostro giardino.

Il primo pensiero è di chiamare un esperto ma se si ci si vuole cimentare da soli è possibile farlo con dei semplici accorgimenti e un poco di pazienza.

Bastano solo 6 semplici passaggi per avere un’aiuola fiorita in giardino spendendo poco.

Ecco cosa ci serve. Per prima cosa dei mattoncini, cemento e collante a presa rapida, una livella, dello stucco, una matita o un pennello e infine un’asta a 2 dimensioni.

Presi tutti gli attrezzi, vediamo come fare per costruire un’aiuola in modo semplice ed economico.

Per prima cosa con l’aiuto del pennello o della matita e dell’asta si dovrà tracciare per terra una corona circolare. Il diametro dovrà essere pari alla forma desiderata dell’aiuola.

Poi bisognerà impastare il cemento a presa rapida, metterlo all’interno della corona e piano piano disporre i vari mattoncini. Dovranno essere disposti in posizione verticale attaccandoli l’uno all’altro tramite il collante a presa rapida.

Infine, si dovranno riempire gli spazi tra i mattoncini con l’uso dello stucco idrorepellente. Ma attenzione a non chiudere tutto perché è importante lasciare un foro per il drenaggio dell’acqua. Lasciamo asciugare il tutto.

Ultimo passaggio riempire l’aiuola

In seguito, riempire l’aiuola con del pietrisco, aggiungere il terriccio universale insieme alla terra da giardino, e il gioco è fatto.

Infatti basterà poi abbellire l’aiuola con le piante che più riteniamo opportune. È consigliabile usare piante a fioritura annuale come le petunie, gazanie o verbena.