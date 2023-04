Ti dimentichi di bere? Berrai più di 3 litri d’acqua al giorno con il trucchetto geniale che sta spopolando su TikTok

Bere l’acqua è uno dei gesti che compiamo più di frequente durante il giorno. Alcune persone, però, non avvertono la necessità di bere, spesso a causa di uno stile di vita frenetico. Tuttavia, bere molto durante il giorno è davvero fondamentale per mantenerci in salute. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo spiegarti come fare con un metodo semplice diventato virale su TikTok.

La maggior parte delle persone non beve abbastanza. Una persona dovrebbe assumere almeno 2 litri d’acqua al giorno per stare bene, ma c’è chi non riesce e si sforza moltissimo per farlo. La percentuale d’acqua nel nostro corpo è in media del 60%: non ci deve stupire dunque se bere è essenziale per stare bene. Se anche tu fai parte di quelle persone che non ricorda di bere e non sa come fare, con questo articolo vogliamo offrirti una soluzione. Quindi, se ti dimentichi di bere, non perdere questi consigli.

Come capire se non bevi abbastanza? Ecco i segnali che ti lancia il tuo corpo

La disidratazione è uno stato fisico pericoloso che insorge quando non beviamo a sufficienza. Non accade solo in estate e, se ci dimentichiamo di farlo e assumiamo poca acqua, il nostro corpo inizia a risentirne. Se accusi mal di testa, stanchezza e spossatezza, tachicardia e vertigini potresti aver bisogno di bere. Ma non è finita qui: bere poca acqua può causare pressione bassa, problemi ai reni e difficoltà a digerire.

Guarda anche la tua pelle. Se hai labbra e pelle secca, soffri di ritenzione idrica e gonfiore, potrebbero essere tutti campanelli d’allarme. Infine, bere poco può favorire stitichezza e difficoltà di concentrazione. Se vuoi evitare il problema, ti spieghiamo noi come ricordarti di bere.

Ti dimentichi di bere e non sai come fare? Prova subito il nuovo trend di TikTok

Si chiama WaterTok ed è il trend lanciato da TikTok per ricordarti di bere. Metterlo in pratica è davvero molto semplice: basta rendere l’acqua più gradevole al palato e alla vista e potrai farlo in due modi. Il primo è quello di aggiungere all’acqua ingredienti sani e in questo modo aromatizzarla. Prova, ad esempio, con frutta e verdura di stagione. Tra le ricette più virali troviamo l’acqua aromatizzata con fragole, lamponi e mirtilli, cetriolo, limone, anguria, pesche e more e infine mele e cannella. Queste acque aromatizzate ti aiuteranno non solo a bere di più, ma anche ad assumere vitamine e sali minerali in abbondanza.

Il secondo principio della WaterTok è puramente estetico: pare infatti che una bella bottiglia aiuti la nostra mente a ricordarci di bere. Pertanto, via libera a borracce illustrate e con stampe personalizzate per sostituire le più comuni ed anonime bottiglie di plastica. Con questi semplici trucchetti psicologici, la nostra mente si abituerà a bere e farlo non sarà più uno sforzo.

Altri 3 consigli che ti faranno bere più acqua

Se ti dimentichi di bere durante il giorno, prendi l’abitudine di portare sempre con te una borraccia piena d’acqua. Vedere l’acqua nella borsa ti ricorderà di bere. Imposta un promemoria sul telefono ogni mezz’ora. Esistono moltissime applicazioni per iPhone e Android che ti ricordano di bere.

Infine, associa diversi momenti della giornata all’abitudine di bere almeno un bicchiere d’acqua. Ad esempio, bevi appena sveglio, prima di ogni pasto e anche prima di andare a dormire. In questo modo, non farai fatica a raggiungere il tuo obiettivo.