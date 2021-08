Lo abbiamo scritto sulle nostre pagine da diversi mesi e in tempi non sospetti. Il 2021 avrebbe rappresentato per il Ftse Mib l’anno della svolta. Le probabilità, in base ai nostri calcoli e alle nostre previsioni, sono per il raggiungimento in pochi anni del massimo toccato nell’anno 2000. Oggi quindi, il consiglio rimane sempre identico: in un’asset allocation mondiale, sovrappesare Piazza Affari in Europa.

Come sarà questo mese in Borsa?

Crediamo che ci possano essere le giuste condizioni per assistere a nuovi allunghi, e per questo motivo questo è il momento ideale per scegliere delle storie di sottovalutazione da “cavalcare”. Il nostro Ufficio Studi infatti esprime la seguente raccomandazione:

il mese di agosto potrebbe portare nuovi massimi annuali per il titolo Alfio Bardolla.

Procediamo per gradi.

Nei mesi scorsi in area 1,27/1,35 con il giudizio Strong Buy Long term, il titolo è stato inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni.

Da quel momento in poi, i prezzi in questi primi mesi dell’anno, si sono più che raddoppiati.

Il titolo (MIL:ABTG) ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 luglio al prezzo di 3,30 euro, in ribasso dello 0,60% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,30 ed il massimo a 3,82.

Analisi sommaria di bilancio

La società che opera in diversi settori della formazione ha sede a Milano e attualmente capitalizza in Borsa circa 17 milioni di euro.

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo un solo giudizio) stimano un fair value a 5,23 euro, mentre il nostro Ufficio Studi proietta un prezzo obiettivo in area 6,10 per azione. Poichè attendiamo per i prossimi mesi una costante crescita degli utili, questa stima potrebbe essere rivista al rialzo nei prossimi mesi.

Il mese di agosto potrebbe portare nuovi massimi annuali per il titolo Alfio Bardolla

Ecco la nostra strategia operativa

Chi mantiene il titolo come da nostre precedenti raccomandazioni, può alzare lo stop profit a 2,74. Supporto di breve termine a 3,09.

L’obiettivo primo da raggiungere in ottica di 1/3 mesi è in area 3,92/4,25 e successivo 4,80/5,50 per/entro la fine dell’anno. Se la nostra view non si rivelerà sbagliata, i 3,82 potrebbe essere superati durante il mese di agosto. Infatti, alcuni indicatori ci segnalano la probabilità di un’imminente esplosione di momentum,

Si procederà per step.