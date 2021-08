Anche se abbiamo l’abbonamento ADSL o Fibra di ultima generazione, il Wi Fi ci crea problemi. Il segnale ci sembra debole in alcune stanze e non riusciamo a vedere in pace il nostro film in streaming. Non ci sembra possibile, visto tutti i soldi che paghiamo per l’abbonamento. Ecco, oggi vedremo cosa può interferire con il segnale Wi Fi e come rimediare.

L’evoluzione della velocità Wi Fi

Negli ultimi anni questa tecnologia ha fatto passi da gigante. La velocità delle reti wireless ora è arrivata quasi ad eguagliare quella del cavo Ethernet. Passando da pochi Mb/s fino a 1Gb/s. Una cosa che sembrava impossibile fino a qualche anno fa e oggi addirittura siamo al Wi Fi 6.

Pochi sanno che questi 3 motivi potrebbero essere la causa del Wi Fi lento

Ma anche se abbiamo tutto il necessario per far viaggiare la nostra rete Wi Fi al massimo, non riusciamo a farlo e non capiamo quale possa essere il motivo. In teoria, infatti, dovremmo poter vedere un video in 4K senza problemi, invece lo streaming continua a bloccarsi e ripartire non dandoci pace.

La prima cosa è la posizione del router

Sembra incredibile ma in termini di prestazioni è importante. Di solito si trova dove arriva il cavo ADSL o della fibra ottica. Difficilmente viene spostato in altri punti che richiederebbero cavi lunghissimi da collegare. Anche se non si trova nella posizione più ideale, possiamo usare qualche stratagemma. Non chiudiamolo in nessun mobiletto, perché potrebbe dare problemi al segnale. Posizioniamolo in un punto alto della stanza, perché le onde Wi Fi si diffondono meglio verso il basso.

Troppi dispositivi connessi

Ormai abbiamo tutti una casa smart. Televisione, sistema audio, telecamere, assistenti vocali. Il problema è che potrebbero usare lo stesso canale del router Wi Fi, sovraccaricandolo e creando interferenza. I dispositivi più recenti ci avvisano del problema, dicendoci di cambiare il canale da 2.4 GHz a 5 GHz. Non dimentichiamo di farlo se vogliamo migliori prestazioni.

Per finire, l’ultimo motivo è direttamente collegato al precedente. Router o dispositivi sono ormai vecchi o obsoleti. Quindi non riescono a gestire i nuovi protocolli e creano solo problemi al segnale.

Quindi, ecco che in pochi sanno che questi 3 motivi potrebbero essere la causa del Wi Fi lento. Controlliamo sempre le impostazioni del router e ricordiamoci di controllare il microonde. Questo elettrodomestico, infatti, potrebbe interferire con il segnale, ne abbiamo già parlato in un precedente articolo: “Difficile da credere ma è proprio così, il segnale Wi Fi non funziona al meglio se abbiamo questo elettrodomestico in funzione”