D’estate non abbiamo voglia di preparare piatti complessi ed elaborati. Soprattutto, cerchiamo soluzioni veloci da realizzare e fresche da gustare, come quella proposta in questo nostro precedente articolo.

Oggi la Redazione vuole proporre ai suoi lettori 3 idee perfette per realizzare una cena con i fiocchi, sana e gustosa. Sfiziosi e freschissimi questi involtini veloci da preparare sono i 3 salva cena dell’estate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le nostre proposte vedono come protagonisti 3 ingredienti principali: fesa di tacchino, melanzane e zucchine. Scopriamo insieme come trasformare questi semplici ingredienti in piatti golosi in pochissime mosse.

Sfiziosi e freschissimi questi involtini veloci da preparare sono i 3 salva cena dell’estate

Vediamo insieme come preparare una cena veloce, gustosa e sana in pochissimi minuti.

Per la prima proposta ci servono 8 fette di fesa di tacchino, 200 grammi di robiola, 6 pomodori secchi e una manciata di rucola fresca.

In una ciotolina uniamo la robiola e i pomodori secchi tagliati a pezzetti. Spezzettiamo con le mani le foglie di rucola e uniamole al composto. Dopo averlo amalgamato per bene, stendiamo le fette di fesa di tacchino e farciamole. Mettiamo al centro di ogni fetta un generoso cucchiaio di farcia e arrotoliamo. Serviamo gli involtini di fesa adagiati su qualche fetta di rucola.

Melanzane

La seconda proposta vede come protagoniste le melanzane. Ci serviranno solo 4 ingredienti: 1 melanzana, 200 grammi di formaggio spalmabile, 5 pomodori secchi e qualche foglia di basilico. Per realizzare questi freschissimi involtini, dovremo lavare e tagliare a fette spesse mezzo centimetro le melanzane.

Prendiamo una placca rivestita con carta forno, adagiamo sopra le melanzane e saliamole leggermente. Facciamole cuocere per 12 minuti a 200 gradi e lasciamole raffreddare completamente. Tagliamo a pezzetti i pomodori secchi ed uniamoli al formaggio spalmabile in una ciotola. Spezzettiamo con le mani il basilico e mescoliamo tutto per bene. Farciamo con il condimento ogni fetta di melanzana e chiudiamola con uno stecchino. Versiamo sopra un filo d’olio, decoriamo gli involtini con qualche foglia di basilico e gustiamoli.

Zucchine

Per l’ultima idea salva cena useremo le zucchine. Procuriamoci 3 zucchine medie, 100 grammi di formaggio spalmabile, 80 grammi di tonno sgocciolato, 8 pomodori ciliegino e qualche foglia di basilico fresco. Dopo aver lavato le zucchine, rimuoviamo le loro estremità. Ricaviamo delle fette, nel senso della lunghezza, spesse mezzo centimetro.

Disponiamole su una placca da forno foderata e, dopo averle salate, inforniamole per 10 minuti a 200 gradi. Lasciamole raffreddare e nel frattempo tagliamo i pomodorini a cubetti. Spalmiamo su ogni fetta il formaggio, mettiamo un po’ di tonno, pomodorini e una foglia di basilico. Arrotoliamo le zucchine e serviamole.