Wall Street pronta per nuovi massimi? Focus su argento e sul petrolio

Al momento analizzando i grafici dei listini azionari americani non vediamo particolari pericoli. Non si intravedono nè swing ribassisti sui prezzi nè divergenze. Wall Street pronta per nuovi massimi? I nostri oscillatori predittivi ritengomo che questa fase possa continuare fino alla scadenza del setup del 27 giugno. Intorno a questa data potrebbe iniziare una fase ribassista di alcuni punti percentuali.

Focus sull’argento

La materia prima negli ultimi giorni si è mossa in area 29,472 dollari. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 65,89 e il massimo a 86,05. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale/rialzo con delle divergenze rialziste di breve e medio lungo termine sui nostri oscillatori. Questo lascia presupporre che si potrebbe assistere a un’accelerazione rialzista dei prezzi nel breve termine. La tenuta nei prossimi giorni di area 28,73 (minimo della sedutadell’11 giugno) potrebbe spingere i prezzi verso 31,67, il massimo segnato il 7 giugno.

Focus sul petrolio

La materia prima negli ultimi giorni si è mossa in area 78,45 dollari. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 22,465 e il massimo a 32,75. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale/rialzo con delle divergenze rialziste di lungo termine sui nostri oscillatori. Come si potrebbe mantenere il polso della situazione? La tenuta nei prossimi giorni di area 77,22 (minimo della seduta dell’11 giugno) potrebbe spingere i prezzi verso 80,62, il massimo segnato il 29 maggio.

Wall Street pronta per nuovi massimi?

La seduta di contrattazione del 14 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.589

Nasdaq C.

17.688

S&P500

5.431.

La tendenza è ancora rialzista e si presuppone che questa fase possa continuare fino a quando non si assisterà a un’inversione ribassista dei prezzi. Inizio di una probabile fase ribassista con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori a:

Dow Jones

38.245

Nasdaq C.

17.049

S&P500

5.321.

Al momento riteniamo che ci siano ancora basse probabilità per assistere all’inizio di una fase ribassista.

Lettura consigliata

Calda estate per 3 segni zodiacali che troveranno l’amore e faranno grandi investimenti