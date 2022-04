Ci sono dei momenti in cui le persone si distinguono molto. Non tanto in termini professionali o sociali, parliamo proprio di fortuna e sfortuna. Alle volte sembra che a più o meno tutti vada abbastanza bene mentre, altre volte, pare che la fortuna sia una merce davvero rara.

Questo è proprio un momento del genere, che vede alcune persone passarsela molto meglio di altre. Certo, tutti i periodi e tutte le situazioni sono destinate a finire, ma per chi è sfortunato sembra molto più lungo il tempo da far passare. Infatti, il Leone resta sfortunatissimo ma l’Ariete vincerà alla lotteria della felicità grazie ad alcune sue caratteristiche e alle stelle.

La sfortuna del Leone

Questa settimana non sta portando proprio nulla di buono al Leone. Infatti, per le persone nate sotto questo segno ci sono davvero pochi stimoli e poche novità. Tutto sembra troppo piatto e per il Leone, che è abituato a muoversi costantemente, questa è proprio una cattiva notizia.

Il Leone ha difficoltà a sentirsi completamente tranquillo e anzi la tranquillità quasi lo infastidisce. Inoltre, meno fa e meno farebbe, costringendosi a un circolo vizioso che rischia di portarlo all’infelicità. Inoltre, Pasqua è appena passata ma per il Leone non sembra aver vissuto una vacanza. Questo periodo di stallo è proprio negativo, anche perché riguarda anche la parte sentimentale. Quando il Leone vive sottotono in pochi riescono a capire per bene cosa stia provando. Come se il Mondo perdesse ogni colore e ogni sapore. Forse, l’unica soluzione è quella di confidarsi con un amico oppure aspettare che questo tempo passi per ritrovare l’energia di un tempo.

Il Leone resta sfortunatissimo ma l’Ariete vincerà alla lotteria della felicità e dei soldi prossimamente

In compenso, un altro segno dell’oroscopo vivrà dei momenti davvero felici prossimamente. Parliamo del primo segno dello zodiaco, l’Ariete, che è proprio carico di vitalità. Ecco, da buon segno di fuoco, l’Ariete quando ha l’energia e la vitalità dalla sua parte si sente di conquistare il Mondo intero.

Anche se ultimamente le persone nate sotto questo segno sembra che abbiano solo il lavoro in testa, stanno progettando un viaggio che vale la pena di esser fatto. Sul lato economico, poi, le stelle prospettano grandi entrate grazie, forse, a un nuovo contratto di lavoro molto interessante.

