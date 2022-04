Si è chiusa una nuova seduta incerta per le Borse europee. Gli indici azionari del Vecchio Continente hanno tentato di rialzarsi dopo le recenti cadute, ma il tentativo è stato stroncato sul nascere. La seduta pesante di ieri di Wall Street, e le sospensioni d’erogazione di gas russo verso Polonia e Bulgaria, hanno nuovamente frenato gli acquisti. Ha frenato anche Piazza Affari, tuttavia sul nostro listino non sono mancati gli spunti rialzisti, anche di rilievo, di alcuni titoli.

Nella seduta odierna, dopo un avvio incerto, le Borse europee hanno tentato di recuperare terreno. Il rimbalzo non c’è stato, ma la tenuta, dopo il crollo della Borsa americana nella giornata di ieri, è già una notizia positiva. Ieri gli indici azionari di Wall Street hanno avuto una giornata terribile. Dow Jones e S&P 500 hanno chiuso con cali superiori al 2,5%. L’indice tecnologico Nasdaq ha fatto molto peggio, franando del 4%. Il crollo del titolo Tesla ha pesato molto sul risultato finale dell’indice. Il mercato non ha apprezzato la notizia che Elon Musk metta a garanzia le azioni di Tesla per acquistare Twitter. Così, ieri gli operatori hanno venduto a piene mani l’azione automobilistica, che è precipitata del 12%.

Le Borse tentano il riscatto ma una notizia alimenta le incertezze e spinge un titolo che a Piazza Affari schizza

Un’altra tegola ha colpito i listini azionari del Vecchio Continente. La società russa Gazprom avrebbe interrotto il flusso di gas verso la Polonia e la Bulgaria. La società ha minacciato di chiudere il flusso di gas verso altri Paesi ostili alla Russia. Ovviamente questa notizia non ha aiutato a rasserenare il clima, anzi, ha alimentato il timore di un forte rallentamento della crescita economica. Al termine della seduta l’indice Euro Stoxx 50 ha chiuso in rialzo dello 0,3%. La Borsa tedesca ha chiuso la seduta con un apprezzamento dello 0,2%. La Piazza di Parigi ha chiuso in guadagno dello 0,5% e il Ftse 100 di Londra ha guadagnato lo 0,5%.

Le Borse tentano il riscatto ma che riesce a metà e anche Piazza Affari chiude solamente con un lieve rialzo dello 0,6%. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato la seduta a 23.830 punti. In avvio di seduta i prezzi sono scesi fino a 23.300 punti per poi rimbalzare in tarda mattinata. Tra i titoli da segnalare spicca il rialzo di Nexi, che ha chiuso la seduta con un guadagno superiore al 4,3%. Gli operatori hanno apprezzato la trimestrale della rivale Worldline, quotata alla Borsa di Parigi. Questo dato positivo ha spinto sugli acquisti di Nexi a Piazza Affari.

Il blocco del gas russo fa bene a questi 2 titoli

In forte rialzo anche Saipem che dopo 3 sedute consecutive in ribasso oggi ha recuperato il 4,4%. I prezzi si sono riportati sopra 1,10 euro, chiudendo a 1,12 euro. Sul resto del listino spicca il balzo di Gas Plus, che ha guadagnato il 7,5% chiudendo a 3,83 euro. Probabilmente le notizie sul taglio delle forniture di gas a Polonia e Bulgaria hanno inciso sull’andamento del prezzo. Dopo le brillanti sedute di fine marzo ed inizio aprile, il titolo per 15 giorni ha attraversato una fase opaca. Il rialzo di oggi potrebbe essere il segnale di una nuova fase rialzista.

