I limoni sono un frutto indispensabile per la nostra cucina quindi sarà fondamentale non commettere questo grave errore nel conservarlo.

Li utilizziamo per condire numerosi piatti o per la preparazione di molte tisane.

Questo perché hanno proprietà benefiche straordinarie e possono essere utilizzati anche per le pulizie di casa, per allontanare gli insetti o per lavare i vetri.

Il problema principale risiede nella sua conservazione ma grazie a queste semplici indicazioni riusciremo a risparmiare tempo e denaro.

Attenzione perché tutti commettiamo inconsapevolmente questo grave errore quando conserviamo i limoni, bisogna fare attenzione.

Metodologia

Da sempre siamo abituati a conservare in frigo i nostri limoni, per alcuni è un’azione quotidiana del tutto naturale e logica.

Sappiamo che la frutta deve stare in un luogo fresco ma se vogliamo mantenerne intatti profumo e succo dobbiamo cambiare essere meticolosi.

Non è sbagliato conservare gli agrumi interi in frigo ma come lo facciamo, se non andremo a coprirli favoriremo il proliferare di muffe.

Inoltre, dopo poco tempo perderanno la loro freschezza, un vero peccato dato che è un alimento strepitoso che dovremo riuscire a preservare al meglio.

Per mantenerli idratati e ricchi d’acqua dovremo chiuderli all’interno di un contenitore, ricoprirli d’acqua e chiudere con l’apposito coperchio.

Da questa soluzione terremo solo vantaggi, preservando il loro fantastico gusto e succo il più a lungo possibile.

Altrimenti, un altro metodo per conservare i limoni in frigo più a lungo consiste nell’utilizzare semplicemente un sacchetto di carta

Andremo a lavare i nostri limoni, asciugarli attentamente per eliminare i residui di polvere o eventuali parassiti per chiuderli infine nel nostro sacchetto.

Poniamoli nel frigo, così eviteremo il rischio che possano ammuffire o che possano seccare dopo poco tempo.

Cosa fare se il limone è tagliato

Quando cuciniamo, capita spesso di utilizzarne una parte avanzandone l’altra, potremmo essere tentati a metterla in frigo così ma in questo modo ammuffisce in breve.

Non basta riporlo al fresco, dovremo infatti poggiarlo in un bicchiere con dell’acqua fredda e con la parte interna capovolta.

In questo modo, potremo conservare il nostro frutto al meglio anche per circa una settimana, evitando inutili sprechi quotidiani.

