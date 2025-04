‘Il governo e le banche stanno rubando la nostra ricchezza’: chi l’ha detto e – soprattutto – cosa fare?

Robert Kiyosaki ha diffuso alcuni consigli pratici per i risparmiatori e per le famiglie, le “vittime” più esposte col crollo finanziario.

È tempo di crisi, e ormai questo dato di fatto non si può più ignorare. Il crollo dei Mercati, i Dazi di Trump, le politiche astruse della Ue o le scelte politicamente controverse di alcuni Paesi danneggiano a cascata il portafoglio prima di alcune categorie di investitori, e poi il salvadanaio delle famiglie. Ecco che il noto Kiyosaki, autore di diverse pubblicazioni inerenti il comparto finanziario, ha nuovamente “lanciato un salvagente” a tutti coloro che in questo momento di caos non sanno come proteggere i propri risparmi.

È il momento di comprare Argento (per l’Oro è tardi)

Robert Kiyosaki in alcuni recenti post su X ha spiegato che lo shock finanziario a cui stiamo assistendo ci porterà a momenti ben peggiori. “Sta arrivando una tempesta violenta“, avrebbe detto tra le altre cose, ma spiegando bene il perché di questa affermazione così catastrofista.

Q: Is SILVER more VALUABLE than gold or Bitcoin? A: I say yes. BECAUSE: Deman for silver is increasing for use in: 1: Solar Panels

2: Eelectronic Vehicles

3: Computers

4: Electronic products

5: Weapon Systems

6: Medicine

7:… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 2, 2025

In sintesi, Kiyosaki ci spiega che la realtà è più ampia del “mero” atteggiamento politico di Trump, e ricorda che saranno i giovani ad essere penalizzati maggiormente, perché a loro non è stato insegnato (con l’attuale sistema scolastico) a rischiare, e anzi, ad aver sempre timore di sbagliare. Questo modo di pensare è molto dannoso, soprattutto nel lungo periodo perché di fatto limita la libertà delle persone di costruirsi un futuro.

Lo scenario a cui fa riferimento Kiyosaki, poi, riguarda anche l’andamento del dollaro, che si trova sul filo del rasoio. Spiega che il prezzo dell’Oro, dell’Argento e dei Bitcoin è alto non perché stiano aumentando di valore, ma perché è il biglietto verde che sta perdendo credibilità. È in questo contesto che ha anche dichiarato che le banche e i Governi stanno rubando le ricchezze ai cittadini, con l’inflazione e dunque con la perdita di potere d’acquisto.

La soluzione? “Investire in moneta che vale davvero“, come appunto l’Argento e i Bitcoin. Questo perché è molto probabile che a causa della recessione Usa, la Fed stamperà tantissimi dollari, il sistema finanziario attuale cesserà di esistere e le valute fiat avranno un crollo. L’unico modo per salvarsi è di puntare su asset (che Kiyosaki definisce “materiali”) che manterranno il loro valore e che potranno anzi crescere sfruttando la crisi attuale, come ad esempio le criptovalute. Ma, aggiunge, non è nemmeno tempo di investire nel lungo termine perché, appunto, non c’è più tempo.

Il miglior investimento? Adesso è l’istruzione

Sempre Kiyosaki ricorda che la perdita di ricchezza deriva sempre di più dalla non conoscenza; non parla solamente di istruzione finanziaria – che comunque è importante – ma anche di come le persone oggi siano divenute troppo disinteressate alla realtà politica ed economica che le circonda. Fortunatamente esistono numerosi modi per rimanere aggiornati sugli eventi, e per capire in che direzione sta andando il mondo. Con adeguate conoscenze e apertura mentale si può quindi ideare la propria strategia, in base ai desideri e obiettivi personali. Questo in sintesi il concetto espresso da Kiyosaki, ed è difficile non trovarsi d’accordo con lui.