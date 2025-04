Economia in crisi: questi 2 titoli resistono alla grande, ma riusciranno a soddisfare gli investitori?

Il timore delle conseguenze dell’imposizione dei dazi da parte di Donald Trump non accenna ad affievolirsi. Le notizie che arrivano dalle Borse mondiali negli ultimi giorni non sono incoraggianti e, quindi, la maggior parte degli investitori è alla ricerca di titoli che garantiscano una certa stabilità e che resistano al terremoto finanziario.

In particolare, ci sono due società che stanno spiccando: Elevance Health (NYSE:ELV) e Kraft Heinz (NASDAQ:KHC). Entrambe appartengono a settori famosi per la loro resistenza durante i periodi ribassisti; per tale motivo, possono essere una buona opzione per diversificare e tutelare il proprio portafoglio.

Elevance Health: azioni in crescita del 23% da gennaio

Elevance Health (nata come Anthem) è una società con sede a Indianapolis, opera nell’ambito delle prestazioni sanitarie ed è nota soprattutto per i piani di assicurazione sanitaria. Le sue azioni hanno subito un rialzo del 22,7% dall’inizio dell’anno e attualmente il loro valore è pari a 406 dollari.

Kraft Heinz: chi l’ha detto che il settore alimentare è in pericolo?

La principale peculiarità di Elevance Health è il modello di business. Nonostante la forte crisi economica, infatti, i cittadini statunitensi continuano a investire nelle assicurazioni sanitarie, perché non possono farne a meno. Il gruppo, inoltre, è attivo da tantissimi anni e rappresenta una realtà lavorativa consolidata, anche grazie alla partecipazione a progetti governativi, come Medicare e Medicaid, che garantiscono entrate costanti.

Kraft Heinz è un’azienda con sede a Pittsburgh, impegnata nel settore di alimenti e bevande ed è dedita alla produzione di tantissimi prodotti (condimenti, snack, salse, latticini). Dall’inizio del 2025, le azioni non hanno subito alcun calo degno di nota e riescono a resistere molto bene nonostante il ribasso generalizzato dei mercati. Attualmente, il titolo ha una quotazione di 29,68 dollari.

Conclusioni

Il punto di forza della società è la varietà di beni che commercializza, che soddisfano le esigenze di un’utenza molto ampia. Visto che è riuscita a contenere i prezzi dei suoi prodotti più famosi, le persone continuano a comprarli e la domanda rimane stabile. Un’altra caratteristica da non sottovalutare della società è il, che attraggono gli investitori in cerca di guadagni.

Sia Elevance Health sia Kraft Heinz potrebbero garantire una certa stabilità ai propri investitori, grazie alle peculiarità difensive e ai progetti di crescita, necessari per affrontare in maniera più serena i periodi di forte turbolenza finanziaria.

Ovviamente, prima di destinare i propri risparmi a specifiche forme di investimento, è sempre necessario valutare attentamente le opzioni disponibili, informarsi e avere ben chiari gli obiettivi (inclusa la tolleranza al rischio).

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.