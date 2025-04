AI trading: la rivoluzione che cambia gli investimenti nelle criptovalute

L’Intelligenza Artificiale viene sempre più utilizzata dalle piattaforme di trading online, che sfruttano i vantaggi degli assistenti virtuali per orientare gli investitori tra i vari prodotti disponibili e prendere decisioni più consapevoli.

Gli algoritmi di AI trading, infatti, sono in grado di elaborare elevati volumi di dati di mercato in tempo reale e individuare le tendenze del mercato, come le occasioni di acquisto o vendita di un titolo, sulla base della verifica di dati storici sulla sua performance. È, dunque, innegabile che i bot di trading di criptovalute che utilizzano l’Intelligenza Artificiale stiano rivoluzionando il modo di investire.

AI trading di criptovalute: come agiscono e quali vantaggi assicurano?

A differenza degli strumenti tradizionali di trading, quelli che si avvalgono dell’AI sono caratterizzati da modelli di apprendimento automatico, dalla capacità di analizzare i dati del sentiment in maniera automatica (valutando anche le informazioni dei social media) e sono attivi tutti i giorni h24, lavorando in maniera più rapida rispetto ai traders umani.

Tra i principali vantaggi delle piattaforme di trading AI, ci sono:

maggiore precisione . Le operazioni di investimento sono più accurate, grazie agli algoritmi innovativi, che consentono agli interessati di prevedere con efficacia superiore i movimenti futuri del mercato;

. Le operazioni di investimento sono più accurate, grazie agli algoritmi innovativi, che consentono agli interessati di prevedere con efficacia superiore i movimenti futuri del mercato; riduzione delle emozioni . Fare trading “con la pancia” è assolutamente vietato, specialmente nel settore delle criptovalute, in cui la volatilità potrebbe indurre a prendere scelte troppo affrettate. Gli strumenti AI, invece, consentono di mantenere una certa razionalità;

. Fare trading “con la pancia” è assolutamente vietato, specialmente nel settore delle criptovalute, in cui la volatilità potrebbe indurre a prendere scelte troppo affrettate. Gli strumenti AI, invece, consentono di mantenere una certa razionalità; trading illimitato . Il trading AI non dorme mai e, dunque, abbraccia le esigenze temporali di tutti gli investitori;

. Il trading AI non dorme mai e, dunque, abbraccia le esigenze temporali di tutti gli investitori; ingresso in nuovi mercati. Le piattaforme di AI trading permettono di agire in mercati crypto che potrebbero essere inaccessibili con gli strumenti ordinari.

Pericoli dell’AI trading: occhio alla sicurezza e alla trasparenza

L’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale nel trading online delle crypto va effettuato con estrema cautela, perché i pericoli sono dietro l’angolo. Innanzitutto, i traders devono sempre tenere a mente che il mercato delle criptovalute è estremamente volatile e, dunque, anche gli algoritmi alimentati dall’AI possono determinare cali improvvisi dei prezzi.

Gli algoritmi AI, inoltre, potrebbero creare false tendenze e indurre gli investitori a sottovalutare la pericolosità e la macchinosità del mercato. Al pari delle altre tecnologie, anche l’AI trading potrebbe essere preso di mira dai cyberattacchi e i dati personali dei traders potrebbero essere rubati, con conseguenti perdite economiche notrevoli.

Una delle principali pecca del mercato crypto è la mancanza di una specifica regolamentazione. Questa problematica si riflette anche sull’AI trading, esponendo gli investitori a maggiori pericoli finanziari e legali e aumentando il rischio di abusi.

Anche se gli strumenti finanziari all’avanguardia possono aiutare la gestione delle operazioni, non assicurano i guadagni. Per questo motivo, sarebbe preferibili coadiuvare l’AI trading con la supervisione di un professionista umano esperto, almeno fino a quando non verrà migliorato il sistema e saranno garantite maggiore trasparenza e sicurezza.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.