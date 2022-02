Durante l’anno, ci sono dei periodi che sembrano essere migliori rispetto ad altri per cercare un nuovo lavoro. Spesso sono quei periodi in cui le aziende hanno chiuso i budget e si stanno preparando per l’anno successivo. In quel momento, infatti, si rendono conto che hanno bisogno di nuove figure professionali e, quindi, aprono delle posizioni per formare il nuovo team.

Anche i vari bandi pubblici ci sono in diversi periodi dell’anno, e per accedervi bisogna essere sempre aggiornati. Come i bandi pubblici per diventare insegnanti delle scuole elementari o superiori.

Ma quindi bisogna cercare lavoro solo in uno specifico periodo dell’anno? Non per forza, infatti nuove posizioni lavorative si aprono di continuo per mille necessità aziendali. Magari per una copertura maternità, oppure perché qualcuno interno all’azienda è andato da un’altra parte. La ricerca è continua. Però, sembra esserci un giorno preferito dalle aziende per aprire nuove posizioni.

Il giorno migliore per cercare lavoro e mandare CV sembra essere questo secondo un recente studio

Ci sono alcune realtà che hanno analizzato approfonditamente il mercato del lavoro e, tramite questa analisi, sono giunti ad una conclusione molto interessante. Infatti, secondo uno studio della SmartRecruiters, il giorno scelto dalle aziende per postare un nuovo annuncio di lavoro è il martedì. L’azienda ha esaminato ben più di 270.000 annunci e ha notato che il giorno scelto è proprio il martedì.

Inoltre sembra esserci anche un orario preferito, che è quello che va dalle 11:30 alle 12:30. Quindi se siamo alla ricerca di un nuovo lavoro o anche del primo lavoro, buttiamo un occhio sulle varie piattaforme come Linkedln oppure Indeed perché potremmo trovare dei nuovi lavori in linea con la nostra figura professionale. Se troviamo un lavoro interessante, non perdiamo poi troppo tempo nel mandare la candidatura. Conviene sempre mandarla nella prima settimana, poiché dopo i vari recruters avranno già moltissimi CV da visualizzare. Cerchiamo sempre, quindi, di inviare la candidatura nei primi due giorni.

È sempre meglio inviare subito la candidatura anche perché molte volte gli step da fare, prima di essere assunti, sono vari. Spesso si arriva anche a fare 10 colloqui e, quindi, prima di avere una lettera possono passare mesi. Dunque, è sempre meglio giocare d’anticipo. E il giorno migliore per cercare lavoro e mandare la propria candidatura sembra essere il martedì.

