Oggi parleremo dell’accessorio trend di stagione, quello che sta segnando il 2022. Un accessorio veramente alla moda, particolare, ma che ha conquistato proprio tutti. Grande, piccolo o medio ce n’è davvero per tutti e, quindi, non si hanno scuse.

La moda sta tirando fuori nuovissimi trend. Alcuni sono in linea con quelli del 2021, altri stanno cambiando. Si è conclusa la fashion week a New York, si apre Londra e il 23 toccherà a Milano.

In passerella vedremo le proposte autunno-inverno 22/23 per la moda femminile, ma anche per quella maschile. Tanti i big che tornano a sfilare come Giorgio Armani, Gucci, Roberto Cavalli, DSquared2, Dolce&Gabbana ed Etro. Ma il calendario è ricco anche di giovani talenti, nuovo proposte e presentazioni.

La settimana della moda milanese si aprirà il 23 e si concluderà il 28 febbraio. E poi come di consueto si volerà a Parigi. Mentre aspettiamo le nuove tendenze, cosa possiamo indossare però? C’è un accessorio che sta spopolando e che, quindi, non possiamo assolutamente ignorare.

L’accessorio alla moda che tutte stanno indossando vero trend del 2022

Indossato da Rihanna, la quale da poco ha annunciato la sua prima gravidanza. Poi da Hailey Bieber, la moglie di Justin Bieber, da Gigi Hadid, da Emily Ratajkowski e Dua Lipa. Lo aveva indossato anche Pamela Anderson in passato e, poi, lo troviamo anche in passerella. Insomma una vera tendenza, che continua a far parlare di sé.

Ci stiamo riferendo al muppet hat. Vero accessorio must have del 2022. Questo cappello esiste, come abbiamo accennato prima, in varie dimensioni: grande, piccolo e medio. Il suo segno distintivo è che è un cappello con le piume. Ci possono essere quelli con le piume lunghe come quello di Valentino, oppure con le piume corte tipo quello di Acne Studios oppure di Anna Sui. E se pensiamo ad un accessorio esclusivamente femminile, sbagliamo. Perché ormai la moda è sempre più fluida e, quindi, il muppet hat c’è anche per lui, come quello di Dior firmato Kim Jones.

Insomma le proposte fashion sono veramente tante e di tutte le dimensione, forme e colori. Ci sono anche quelle con stampe simpatiche o stampe animalier. Spetta solo a noi scegliere quella che ci aggrada di più e che, ovviamente, ci sta meglio. Perché l’accessorio alla moda che tutte stanno indossando vero trend di oggi è proprio il muppet hat.

