Una delle problematiche più comuni che incontra chi ama i gatti è quello dei peli per casa. La maggior parte dei gatti, infatti, presenta dei peli più o meno lunghi con cui ogni padrone deve fare i conti. Esistono, tuttavia, dei gatti che sono perfetti anche per chi non sopporta di avere una casa disordinata. Capiamo assieme qual è il gatto perfetto per chi non sopporta di avere la casa piena di peli.

I problemi di avere un felino per casa

Chiunque abbia un gatto conosce tutto quel che può fare a livello emotivo questo animale domestico. Questo felino, infatti, è capace di fare compagnia in maniera discreta a tutti i padroni che amano e a cui riservano le proprie cure. Spesso le necessità di questi amici domestici, e le nostre, non sono in contrasto. Ma purtroppo ciò non succede sempre.

Uno dei casi più comuni è quello dei peli per casa. Per un gatto è normale perdere dei peli nel corso dell’anno. E ciò in modo da affrontare meglio i rigori del clima. Questo meccanismo aiuta, infatti, il felino a combattere il freddo e il caldo. Allo stesso tempo, però, crea dei grossi mal di testa ai proprietari.

La razza ideale per i padroni che non amano i peli

Purtroppo, ci sono persino dei proprietari che non acquistano un gatto perché non riuscirebbero a sopportare i peli in casa. Esiste, tuttavia, un gatto che permetterebbe a tutti di avere un felino per casa e a coloro che odiano i peli di ricredersi.

Lo sphynx è un gatto dal grande carattere ma soprattutto senza pelo. Questa razza è stata infatti creata in Canada nel ‘900 appunto per essere “glabra”. Lo sphynx è un grande compagno in casa, capace di affiancarsi ad altri animali domestici senza problemi.

Detto questo, abbiamo presentato il gatto perfetto per chi non sopporta di avere la casa piena di peli.