Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Decorare casa può essere un passatempo e una passione molto piacevole, in grado di regalare molte soddisfazioni. È poi un hobby semplice, che in pochi minuti porta a bellissimi risultati. Non serve acquistare mobili nuovi se si ha un po’ di inventiva, e magari anche l’oggettistica di casa più comune può diventare qualcosa di completamente nuovo. Bastano delle vecchie maniglie per realizzare una scarpiera. Dei vecchi piatti possono diventare dei quadretti per il soggiorno. E tanto altro ancora: gli unici limiti sono l’immaginazione e la manualità!

Tre idee fai da te facili, veloci ed economiche per la casa

Un modo semplice per creare una cassettiera ‘povera’ ma efficace è utilizzare un vecchio pallet di legno. Segando via le assi interne e lasciando solo la ‘cornice’ interna, con una divisione a croce, si creeranno quattro spazi in cui poter inserire dei portaoggetti di tessuto o tela. Si trovano facilmente nei vari negozi di articoli per la casa e bricolage.

Partendo da un’asse di legno, e recuperando delle vecchie maniglie dello stesso materiale, si può realizzare un ‘appendiscarpe’ da mettere all’ingresso di casa. Una cosa molto importante per mantenere l’igiene della casa. Basta della colla calda per fissare le maniglie a intervalli regolari, e appendere la scarpiera così creata proprio dietro la porta d’ingresso. Comodo ed efficace!

Un trucco bonus. Sicuramente in casa tutti hanno dei vecchi piatti decorati che non usano più. È molto facile riutilizzarli: sempre con la fidata colla calda, basta incollare dietro una spilla da balia. Questa servirà per poter appendere il piatto e trasformarlo in uno splendido quadretto!

Infine, un lavoretto che richiede un po’ di manualità in più. Si parte da due assi di legno spesse circa 1.5cm, lunghe circa 50cm e larghe 30cm. A metà delle due assi va praticata una fessura lunga 15cm e larga 1.5cm. Scegliendo un bel colore le due assi vanno dipinte. Infine, basta incastrare i due pezzi l’uno dentro l’altro e rinforzare la giuntura con della colla calda. Si crea una struttura ad X da poter mettere in salotto come portariviste e libri.

Tre idee fai da te facili, veloci ed economiche per la casa!