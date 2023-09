Settimana a due facce per il Ftse Mib che dopo un avvio entusiasmante nella seconda parte ha tirato i remi in barca con un risultato non proprio entusiasmante per gli investitori: il futuro del Ftse Mib è ancora in bilico tra rialzo e ribasso. A questo punto le prossime sedute potrebbero essere decisive per capire da che parte si potrebbero muovere le quotazioni. Notiamo che ormai da molte settimane il Ftse Mib si sta muovendo, a livello settimanale, in uno stretto range e la sua rottura potrebbe portare a un forte movimento direzionale.

Il futuro del Ftse Mib è ancora in bilico tra rialzo e ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 1 settembre con una seduta che ha visto un ribasso dello 0,66% a quota 28.692. La settimana ha chiuso al rialzo del 1,48%.

Time frame giornaliero

Le prime due sedute della settimana sono state entusiasmanti con un rialzo di circa il 2,5%. Già da mercoledì, però, le cose sono girate al peggio. Dopo un nuovo massimo, infatti, le quotazioni hanno dato i primi segnali di cedimento che hanno mostrato il loro impatto nel corso delle sedute di giovedì e venerdì. Niente di particolarmente preoccupante, però. Le quotazioni, infatti, rimangono confinate all’interno del trading range individuato dai livelli 28.577 e 29.153. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe imprimere una svolta direzionale alle quotazioni.

Lo scenario rialzista più probabile è quello mostrato in figura.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma il primo tentativo di superare l’ostacolo in area 29.233 è fallito come già accaduto in passato. Le quotazioni, quindi, sono bloccate all’interno del trading range 27.350 – 29.233. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità al Ftse Mib Future.

In figura è mostrato lo scenario rialzista più probabile.

