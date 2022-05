Spesso non ce ne rendiamo conto, ma il marketing influenza le nostre scelte ogni giorno. È particolarmente evidente nelle pubblicità della televisione o in quelle targettizzate sul nostro telefono. Dietro tutto questo ci sono studi psicologici e del comportamento umano, che rendono le nostre azioni più prevedibili nel momento in cui riceviamo certi stimoli.

Ad esempio, ci sono alcuni colori che comunicano serenità e fiducia come il blu. C’è poi il verde, che ci fa pensare subito all’ambiente e alla pulizia. Non è, però, solo il verde a comunicare queste immagini, ma anche una specifica zona del supermercato.

L’organizzazione del supermercato

Alcune zone del supermercato non sono disposte in modo casuale. Ad esempio, a volte ci capita di pensare che la disposizione dei vari reparti non segua una logica. Perché lo zucchero non è vicino al sale? E perché sembra così difficile trovare le uova? Certo, potrebbe solo trattarsi di una cattiva organizzazione, ma potrebbe anche esserci un altro motivo. Allontanare i prodotti che probabilmente ci servono, infatti, ci costringe a visitare tutto il supermercato, tentandoci con acquisti che non avevamo previsto e spendendo quindi di più.

Per lo stesso motivo, spesso i supermercati ci costringono a un percorso obbligato, un po’ come i negozi duty free in aeroporto. Solitamente, però, nei supermercati c’è una costante. All’ingresso, troviamo quasi sempre frutta e verdura. Questo risulta comodo nelle attività di carico e scarico, ma potrebbe non essere l’unico motivo dietro la scelta della loro posizione.

Il furbo motivo per cui quando entriamo al supermercato troviamo sempre l’ortofrutta all’ingresso

Trovare il reparto dell’ortofrutta ad accoglierci appena entriamo stimola una serie di sensazioni positive che ci predispongono all’acquisto. Ad esempio, trovare sempre lo stesso reparto all’ingresso ci dà una sensazione di familiarità, come se fosse sempre il nostro supermercato di fiducia o quello sotto casa. Inoltre, i colori vivaci di frutta e ortaggi possono inconsciamente migliorare l’umore e farci sentire più a nostro agio. In più, si tratta evidentemente di prodotti naturali, che, in quanto tali, ci fanno sentire meglio. Inoltre, frutta e verdura, lucida e ben curata, ci danno la sensazione di fresco e pulizia.

Tutte queste sensazioni si pensa ci spingano a spendere di più e ad acquistare più volentieri. Certo, sinché si tratta di acquistare più frutta e verdura, la salute ci guadagna soltanto. Tanto che alcuni studi suggeriscono che potrebbero addirittura ridurre il rischio di cancro se consumate nelle giuste quantità.

Sarebbe, quindi, questo il furbo motivo per cui troviamo frutta e verdura all’ingresso del supermercato.

