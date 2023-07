Il Ftse Mib si conferma impostato al rialzo. Quali sono i supporti da monitorare con attenzione?

Settimana scorsa parlavamo di un indice italiano che aveva compiuto un passo decisivo verso un rafforzamento della tendenza rialzista. Dopo la settimana appena conclusasi il Ftse Mib si conferma impostato al rialzo e la sua corsa potrebbe proseguire anche nelle prossime sedute. Ma quali sono i supporti da monitorare con attenzione in chiusura di time frame giornaliero e settimanale? Quali sono le resistenze che se non superate potrebbero determinare un’inversione ribassista? La risposta nel prosieguo di questo articolo.

Il Ftse Mib si conferma impostato al rialzo. Quali sono i supporti e le resistenze da monitorare con attenzione?

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 28 luglio con una seduta che ha visto un ribasso dello 0,22% a quota 29.679. La settimana ha chiuso al rialzo dello 2,56%.

Time frame giornaliero

Dopo la rottura di settimana scorsa di area 28.960, le quotazioni non solo hanno confermato il break al rialzo, ma hanno anche accelerato. A questo punto il punto più probabile di inversione potrebbe andare a collocarsi in corrispondenza della resistenza in area 30.910. Un ulteriore break rialzista potrebbe favorire il raggiungimento di area 32.860, dove la probabilità di inversione è massima.

Qualora, invece, la resistenza non dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero scendere fino in area 28.960. Sotto questo livello, poi, si confermerebbe l’inversione ribassista.

Time frame settimanale

Sul settimanale le quotazioni hanno confermato l’importante dimostrazione di forza di cui parlavamo settimana scorsa. Inoltre, c’è stata la chiusura settimanale superiore a 29.233 che ha rafforzatola tendenza rialzista in corso.. In questo caso lo scenario più probabile potrebbe essere quello mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 27.350.

