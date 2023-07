I peggiori fidanzati hanno questi segni zodiacali: chi ti sta accanto? 

Secondo l’astrologia i peggiori fidanzati hanno questi segni zodiacali, meglio controllare di che segno è la persona che vi sta accanto, potrebbe avere dei difetti che arrivano direttamente dalle stelle.

L’astrologia è la ricerca di un significato alle vicende umane e di un percorso specifico degli uomini nel cielo, quindi, in tutti i pianeti e le stelle. È una materia che pensa di individuare che cosa accadrà all’uomo e come il suo destino sarà influenzato.

Le stelle, secondo l’astrologia, influenzano anche il carattere di una persona. Ognuno di noi, in base a quando è nato, ha un segno zodiacale e un ascendente che determinano pregi e difetti. Secondo questa materia, inoltre, i peggiori fidanzati dello zodiaco hanno questi segni zodiacali che vedremo qui di seguito tra un attimo.

Chi hai accanto? Hai il fidanzato migliore del Mondo oppure è pieno di difetti? L’astrologia parla chiaro, ci sono segni peggiori di altri o, meglio, che non sono portati per essere i principi azzurri. Conosciamo meglio i dettagli.

I peggiori fidanzati hanno questi segni zodiacali: l’elenco

La maggior parte delle persone consulta l’oroscopo per capire come andranno le cose in amore. È il sentimento più complesso probabilmente con cui dobbiamo avere a che fare e, secondo le stelle, ci sono alcune relazioni meglio di altre.

Le stelle dicono che i peggiori fidanzati dello zodiaco sono quelli con questi segni zodiacali:

Vergine: una caratteristica di questo segno è avere il controllo su tutto, quindi, nasceranno discussioni per ogni piccola cosa che non è come lui vuole;

Toro: ama la serenità e si adagia sulla routine quotidiana e di coppia, non vuole cambiamenti, non ama le sorprese, quindi, non lascerà mai il suo partner; è anche molto geloso delle sue cose e abbastanza egoista;

Capricorno: è molto affettuoso se è innamorato, però, vuole gestire ogni aspetto della sua vita e della sua relazione e se le cose non vanno come dice e come progetta mette il broncio;

Sagittario: non sopporta la monotonia e vuole sempre lanciarsi all’avventura, questa frenesia e questa dinamicità, però, a lungo termine può stancare; è lunatico e confusionario, oltre che pieno di vitalità;

Acquario: è un segno dello zodiaco pieno di vita, sa dare gioia e divertimento in tutte le occasioni, ma può risultare difficile rimanere al passo con lui soprattutto in una relazione di coppia;

Pesci: un uomo dei pesci sembra essere molto lunatico e avere picchi di gioia alternati a picchi di estrema depressione in cui non farà altro che lamentarsi; serve molta pazienza per gestire un carattere come questo.

Osservando il tuo partner pensi che le stelle su questo argomento abbiano ragione?

Le affinità di coppia

Naturalmente, secondo l’astrologia, ci sono coppie che funzionano meglio in base al loro segno zodiacale. Ad esempio, un capricorno ed un pesci andrebbero molto d’accordo, anche se bisogna considerare l’ascendente, il quale determina alcuni aspetti della personalità. Si tratta di trovare la giusta compatibilità secondo le stelle.