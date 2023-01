E se ti dicessi che nel 2023 con solo 6 giorni di ferie puoi stare a casa 33 giorni? Ecco come

Il nuovo anno è già iniziato e ci stiamo godendo un bel ponte con l’Epifania che cadeva di venerdì. In pratica, stiamo a casa tre giorni senza consumare ferie. Eppure, dopo la beffa del Natale di domenica, il 2023 ci regalerà dei ponti d’oro da sfruttare. Ecco quali e con pochi giorni di ferie.

Sarà dura rientrare al lavoro? Tanti di noi sono riusciti a farsi il ponte natalizio, beati loro, ma ora è arrivato il momento di ritornare alle proprie faccende lavorative. Guardando il calendario, però, asciughiamoci rapidamente le lacrime perché il 2023 ci riserva molte gioie.

Anzi, in regalo, anche se non sotto l’albero, ci porta molti giorni a casa di ponte, evitando di sprecare troppi giorni di ferie. Infatti, il calendario 2023 ha deciso di premiare i lavoratori. E ora, prendi nota e prenota subito le prossime vacanze in qualche località che costa poco.

Carnevale e Pasqua, il ponte è bello che servito

E se ti dicessi che nel 2023 starai a casa 33 giorni, sprecandone solo 6 di ferie? Partiamo subito dalla prima festività che, in realtà, è il Carnevale. Il Martedì Grasso cade il 21 febbraio che è un martedì. A questo punto, aggiungendoci un ulteriore giorno di ferie, possiamo farci il weekend di 4 giorni, dal 18 al 21 febbraio. Per agevolarti, ti metto, ogni volta, tra parentesi, i giorni a casa e quelli di ferie consumati. In questo caso, 4 a casa di cui 2 di ferie (4, 2).

Passiamo alla Pasqua. Qui, non si scappa. Nel 2023, sarà il 9 aprile che, ovviamente, è domenica. Con il sabato e Pasquetta, stiamo a casa tre giorni, senza ferie. In pratica, per ora, siamo a 7 giorni a casa, con 2 di ferie (7, 2).

Anche il 25 aprile, il 1° maggio e la Festa della Repubblica ci vengono incontro

Nel 2023, il 25 aprile cade di martedì e lì, con un giorno di ferie messo il 24, possiamo stare a casa 4 giorni. Il 1° maggio va ancora meglio. Sarà di lunedì, il che vuol dire che si può stare a casa 3 giorni, senza consumare ferie.

E che dire del 2 giugno? È di venerdì, il che vuol dire che possiamo farci un bel ponte, senza sprecare ferie. Ricapitolando, con queste 3 festività possiamo stare a casa 10 giorni, con 1 solo giorno di ferie. Sommando ai precedenti, siamo a 17 giorni a casa con 3 di ferie.

E se ti dicessi che nel 2023 da Ferragosto in poi è tutta una festa a casa?

Ferragosto? Di martedì, ovvero aggiungendo il 14, si sta a casa 4 giorni, con 1 di ferie (21, 4). Il 1° novembre è il più penalizzante. Cade di mercoledì e per fare ponte, occorre usare 2 giorni di ferie, per farne 5 a casa (26, 6). Per fortuna, l’Immacolata, 8 dicembre, è di venerdì (e ai milanesi, va meglio, con Sant’Ambrogio di giovedì). In pratica, 3 giorni a casa senza ferie (29, 6).

E se ti dicessi che nel 2023 anche Natale e Santo Stefano ci aiutano? Cadono rispettivamente di lunedì e martedì, ovvero, 4 giorni a casa senza ferie. Ecco, dunque, che sommando tutte le festività del 2023, siamo a 33 giorni a casa con soli 6 di ferie. Che aspetti a prenotare un volo scontato già ora?