Lo scenario più probabile che vedeva una reazione delle quotazioni si è concretizzato. Quindi, il Ftse Mib reagisce a 3 settimane consecutive al ribasso, ma il futuro non è ancora chiaro. Le quotazioni, infatti, sono ancora su livelli molto vicini sia a punti di inversione al rialzo che a supporti sotto i quali si potrebbe accelerare al ribasso. Le prossime sedute, e in particolare la prossima settimana, quindi, potrebbero essere molto importati per capire il futuro del Ftse Mib.

Il Ftse Mib reagisce a 3 settimane consecutive al ribasso, ma il futuro non è ancora chiaro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 25 agosto con una seduta che ha visto un rialzo dello 0,345% a quota 28.274. La settimana ha chiuso al rialzo del 1,56%.

Time frame giornaliero

Al termine delle ultime cinque sedute di contrattazione solo una ha visto le quotazioni chiudere al ribasso, per il resto i numerosi tentativi dei ribassisti di forzare al ribasso sono miseramente falliti.

Come si vede dal grafico, infatti, il Ftse Mib Future si è allontanato dal supporto in area 27.716 rafforzando lo scenario rialzista. Fino a quando questo livello resisterà, allora ci potrebbero essere buone probabilità di ripartenza al rialzo. In caso contrario le quotazioni potrebbero accelerare secondo lo scenario mostrato in figura.

Time frame settimanale

Sul settimanale le quotazioni hanno mostrato segnali di ripresa, ma senza troppa convinzione. Di fatto, le quotazioni del Ftse Mib si sono quasi mosse all’interno della barra settimanale precedente, senza riuscire a forzare al rialzo. La situazione, quindi, rimane molto incerta con il livello chiave in area 29.233 sempre più lontano indebolendo la tendenza rialzista in corso. La situazione, quindi, è molto delicata con i ribassisti che potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 27.350.

Il recupero di area 29.233, invece, potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

