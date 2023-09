Continuano ancora ad alternarsi sedute e settimane al rialzo e al ribasso con la conseguenza che il Ftse Mib ancora fatica a trovare la sua strada. Come fare a guadagnare soldi in una fase così incerta? Sicuramente non bisogna assumersi troppi rischi e, soprattutto, non aprire posizioni di lungo respiro prima di un chiaro segnale ribassista o rialzista che sia. Cerchiamo, quindi, di capire quali siano i livelli da monitorare con attenzione nel corso della prossima settimana sia a livello giornaliero che settimanale.

Il Ftse Mib ancora fatica a trovare la sua strada: come guadagnare soldi in questa fase di incertezza? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 15 settembre invariato rispetto alla seduta precedente a quota 28.942. La settimana ha chiuso al rialzo del 2,23%.

Time frame giornaliero

La settimana appena conclusasi ha visto ben quattro sedute su cinque con chiusura superiore all’apertura, a testimonianza di una forza non trascurabile delle quotazioni. In particolare, è interessante notare come le quotazioni abbiano dato una enorme dimostrazione di forza in tutte le sedute recuperando molto bene dai minimi e chiudendo sopra l’apertura. Solo la seduta di venerdì ha mostrato debolezza, ma almeno per il momento non ha intaccatola struttura rialzista della tendenza in corso (linea tratteggiata).

Guardando lo storico, un chiaro segnale rialzista potrebbe arrivare da una chiusura rialzista superiore a quota 29.400. Questo livello, infatti, già in passato aveva frenato l’ascesa del Ftse Mib Future.

I ribassisti, invece, potrebbero prender nuova forza da chiusure giornaliera inferiori a 28.300.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma gli indicatori incominciano a volgere al ribasso. Questa è la conseguenza dei vari tentativi falliti di superare l’ostacolo in area 29.233. Le quotazioni, quindi, sono bloccate all’interno del trading range 27.350 – 29.233. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità al Ftse Mib Future.

In figura è mostrato lo scenario rialzista più probabile.

