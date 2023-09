Botta di fortuna assurda per 3 segni zodiacali che verranno ricoperti di denaro nei primi 10 giorni di ottobre

Ci saranno diverse persone che sorrideranno poco prima dell’autunno complice l’allineamento dei Pianeti che inciderà sui segni per loro natura predisposti a guadagnare grosse somme. Sarà necessario mantenere il giusto equilibrio e la corretta prospettiva per fare in modo che la cassa piena non dia alla testa. Ecco alcuni consigli utili.

Tra tutti i segni zodiacali quello della Bilancia è il più propenso a guadagnare quando gli astri si predispongono nella maniera corretta. Chi è nato sotto il segno della Bilancia è bravo a creare progetti nuovi e ha sempre pensate originali. Il cervello funziona 24 ore al giorno, basta una frase, una vista romantica, un week end fuori, e qualche idea spunta fuori pronta per essere realizzata. Monetizzare è semplice per questo segno che ha nei 2 pesi il simbolo dell’equilibrio.

Ma questa volta non sarà facile mantenere l’equilibrio. Venere ha tra i segni dominati proprio la Bilancia ed è il Pianeta che ha il rapporto più subdolo con il denaro. Nelle prime 2 settimane di ottobre si avvicinerà al Sole e di solito la sua luminosità è di breve durata. Questo incide sulla Bilancia. Significa che le occasioni per questo segno andranno prese al volo senza lasciarle fuggire via. Saranno cospicue, con entrate sostanziose e inaspettate. Ma ci passeranno davanti molto velocemente. Un consiglio, utilizziamo il denaro preso al volo per soddisfare i bisogni e non per i capricci. Un bisogno soddisfatto è più importante del denaro stesso.

Questione di saggezza e altruismo

Sarà una botta di fortuna assurda per 3 segni zodiacali tra cui il Toro. È il secondo segno dominato da Venere e che dovrà avere a che fare con gli effetti della vicinanza con il Sole. Il rapporto tra il Toro e il denaro è di assoluto rispetto. Il Toro sa che il denaro è utile soprattutto quando si hanno necessità gravi da soddisfare. Per questo non lo spreca quasi mai. Ogni spesa che viene fatta da questo segno ha un suo interesse, un tornaconto, un’utilità. Le spese che danno maggiore soddisfazione sono quelle per la casa.

Il periodo in cui il Sole illuminerà Venere sarà di grande fortuna per questo segno. Avrà ancora maggiore possibilità di guadagno e gestirà in maniera serena e intelligente le entrate extra. Un consiglio per non sbagliare, continuiamo a investire per la casa. Ma rendiamo partecipe qualcuno della famiglia, vicino a noi una persona cara ha bisogno di sostegno economico.

Botta di fortuna assurda per 3 segni zodiacali ma attenzione alle regole da seguire

Il segno dello Scorpione è famoso per la caparbietà con cui cerca di accumulare denaro. Non sempre ci riesce e spesso va incontro ad annate difficili. Questo 2023 è stato molto duro ma ora Venere ci offre una possibilità. La luce che colpirà il Pianeta sarà d’ispirazione per questo segno testardo. Un passo indietro sul lavoro porterà al guadagno tanto sospirato che sarebbe stato irraggiungibile se fossimo rimasti barricati nelle nostre posizioni.

Spesso il desiderio di potere ci porta a comportamenti poco etici, questa sarà l’occasione giusta per imparare una lezione. Seguire le regole ci avvantaggia facendoci correre pochi rischi. Un consiglio utile, facciamo tesoro di questa lezione. Venere potrebbe premiare la nostra onestà la prossima volta che dovrà incidere sulla nostra fortuna.