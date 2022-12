Bonus gas che azzera le bollette del tutto ma anche contributo a chi non ha il metano a casa

Il caro energia è ciò che ha spinto il Governo Meloni a utilizzare il 75% delle risorse della Legge di Bilancio (circa 21 miliardi dei 30 di cui consta la manovra), per venire incontro alle famiglie. L’aumento del costo dell’energia, sia elettrica che quella del gas è uno dei fattori principali che ha portato la crisi nelle case delle famiglie.

Che con l’aggiunta dell’inflazione e dell’aumento di beni di prima necessità e carburanti, hanno davvero serie difficoltà. Ci sono Regioni però, che hanno utilizzato vie proprie e personali, come la Basilicata per esempio. E secondo il suo Governatore, Vito Bardi, ciò che è stato fatto dalla Regione può essere considerato un modello da seguire.

Bonus gas che azzera le bollette, ecco dove e come

La Regione Basilicata è una delle Regioni italiane in cui gli interessi di alcune multinazionali del petrolio sono più elevati. E grazie ad un sistema di compensazione di queste multinazionali, che la Regione ha potuto offrire ai suoi cittadini un Bonus che finisce con il dimezzare, se non azzerare del tutto, queste bollette del gas che tanto hanno fatto discutere per via degli esponenziali aumenti. Un Bonus nato, come spiega il Governatore Bardi, proprio da quelle compensazioni ambientali che le multinazionali del petrolio danno alla Regione per il potenziale impatto ambientale delle loro attività. E così che da novembre è partito il Bonus che ha consentito alle famiglie lucane di abbattere le bollette del gas. Grazie all’abbattimento della cosiddetta componente energia. Si tratta della molecola del gas estratta dal territorio della Basilicata.

Cosa è successo alle famiglie lucane

Oltre 150.000 le domande pervenute che hanno dimezzato le bollette del gas andando a unirsi al Bonus sociale che molti italiani sfruttano. Un Bonus sociale che nel 2023 riguarderà una fetta di popolazione maggiore visto che il Governo Meloni lo ha potenziato. Infatti basterà presentare la DSU per ottenere l’ISEE 2023 per poter godere anche del Bonus Sociale. Una cosa che riguarderà le famiglie italiane (e quindi anche quelle della Basilicata), che hanno una soglia ISEE fino a 15.000 euro. Grazie al Bonus gas che azzera le bollette, molte famiglie hanno già goduto di un risparmio ingente nell’ultima bolletta dell’anno 2022. E per quanti non hanno il metano a casa, la Basilicata ha pensato di varare un bando fino a 10.000 per istallare un pannello solare o una caldaia termica. Un aiuto ulteriore quindi per chi non rientra nel Bonus gas regionale e nemmeno in quello sociale.