Amanti degli horror e stomaci duri, a rapporto! Le serate cinema improvvisate a casa con gli amici risultano essere sempre le migliori. Divano, popcorn e film sono il connubio perfetto per trascorrere una serata tranquilla e in compagnia.

Per le compagnie di amici più temerarie non manca mai la serata a tema horror.

I film horror, infatti, sono da sempre dei grandi classici nella filmografia mondiale e uno tra i generi preferiti da guardare in compagnia, magari per riuscire a provare meno paura!

Nelle serate invernali o nelle noiose serate estive, non manca mai la visione di un bel film horror. In questo modo si da’ una svolta e una botta di adrenalina alla serata. Meglio ancora se in compagnia degli amici di sempre.

Ma la scelta del film, spesso, è molto più lunga e difficile della durata della pellicola stessa e i nuovi canali di fruizione di contenuti, con la vastissima quantità di prodotti a oggi a nostra disposizione non rendono l’impresa della scelta del film meno ardua.

Questa volta, per provare a rendere la scelta più immediata, parliamo di una pellicola horror drammatica girata ormai nel lontano 2008. Questa opera cinematografica ha tutto il sapore del perfetto film da brividi da guardare in compagnia se si è degli spiriti temerari.

Il film horror drammatico che tiene letteralmente incollati al divano

Il film di cui stiamo parlando si intitola Martyrs, una pellicola del 2008 del regista francese Pascal Laugier, uscita per la prima volta nelle sale il 12 giugno 2009. Nonostante sia ormai passato poco più di un decennio dall’uscita del film, i contenuti rimangono ancora fortemente d’effetto.

La trama, assolutamente scorrevole e intuitiva, tiene letteralmente incollati al divano. Tuttavia non mancano di colpi di scena e momenti terrificanti che farebbero tremare anche i più impavidi.

Il racconto drammatico non manca tuttavia di sfumature psicologiche, che incentrate su profonde riflessioni sulla vita e sui grandi interrogativi esistenziali. Un classico è “esiste qualcosa dopo la morte?” Proprio per le tematiche affrontate, Martyrs è più di un film horror che riesce a scuotere cuori e coscienze. Roba da far venire la pelle d’oca!

Il film è assolutamente consigliato per chiunque abbia voglia di avventurarsi in una storia contorta, al limite tra reale e paradossale, che faccia accapponare la pelle e lasci quel senso di dubbio e mistero.

Se si ha voglia di un film horror drammatico che tiene letteralmente incollati al divano, Martyrs potrebbe essere il film adatto. Ricco di brivido, momenti di suspence, a tratti commovente e avvincente. È il film adatto per tutti i “fisici bestiali” e le menti senza paura che abbiano voglia di lasciarsi sorprendere e spaventare in una trama tutta da pelle d’oca!