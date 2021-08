Nonostante la crisi, i dati confermano che gli italiani stanno approfittando dei vari bonus ristrutturazione messi a disposizione dagli ultimi Governi. Una boccata di ossigeno per tutto il comparto edilizio e industriale di settore, ma anche delle belle opportunità per le famiglie interessate. Tetto, infissi, pareti, pannelli solari e chi più ne ha e più ne metta, senza dimenticare i pavimenti. Una delle superfici più importanti della casa e anche una delle più necessarie. Senza pavimenti la casa non solo è antiestetica ma anche davvero poco funzionale. Attenzione che non bisogna spaccare tutto per rifare i pavimenti casalinghi ma bastano queste 3 idee innovative che vediamo assieme ai nostri Esperti della Redazione.

Cosa fare con la ristrutturazione

Ci permettiamo di ricordare ai nostri Lettori che molte aziende si offrono di fare i lavori col famoso bonus del 110%. Il che equivale a dire che non spenderemo nulla se rimarremo nei parametri di spesa imposti dal decreto, affidandoci ovviamente ad aziende serie, certificate e qualificate. I pavimenti però non rientrano nel 110%. Se poi si parla di dare una sterzata a tutta la casa, nel momento in cui decidiamo ricordiamoci che se in casa abbiamo questi mobili anni ’70 è bene sapere che sono tornati di moda. Quindi non mandiamoli in discarica.

Non bisogna spaccare tutto per rifare i pavimenti casalinghi ma bastano queste 3 idee innovative

Il primo suggerimento è quello delle cosiddette piastrelle auto-posanti a secco. Sistema nato nell’industria e nelle aziende commerciali, adesso è più di un’alternativa soprattutto nell’edilizia fai da te. Negli store dei vari Brico-store italiani troveremo intere corsie di questi materiali semplici e anche piacevoli a livello estetico. Alcuni di questi materiali non richiedono colle e stucchi ma una posa molto veloce, semplice e pratica. I costi della sono molto ridotti e la superficie è calpestabile appena messa. Cosa non di secondaria importanza.

La classe del linoleum

Se abbiamo un budget più ampio ecco l’intramontabile linoleum. Non solo elegante ma anche biologico e naturale. Un tempo richiedeva la mano di professionisti, oggi possiamo anche cimentarci da soli, a patto di seguire le istruzioni dei venditori.

La soluzione per chi soffre di allergie

Abbiamo anche la soluzione per chi vede nei pavimenti un eterno nemico a causa delle allergie. Parliamo del vinile: versatile, robusto, ipoallergenico e ottimo anche per l’isolamento acustico. Qualcuno lo definisce materiale di imitazione perché riproduce lo stile del legno, del cemento e della pietra. Possiamo incollarlo sul vecchio pavimento con prodotti molto semplici da utilizzare e la scelta tra tantissimi decori e disegni. E parlando proprio di pavimenti ecco secondo l’OMS cosa dobbiamo fare immediatamente quando rientriamo a casa per prevenire la pandemia.

Approfondimento

