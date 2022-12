Natale col botto a Striscia la Notizia, in arrivo due donne alla conduzione. Ecco di chi si tratta

Striscia la Notizia continua a mantenere ascolti record anche grazie alla rotazione dei conduttori. Dal 19 al 21 dicembre toccherebbe a due amiche già rodate in TV. Vediamo chi sono.

Il TG satirico più famoso d’Italia non conosce momenti d’arresto. Striscia la Notizia, il programma di Antonio Ricci nel prime time registra ascolti di tutto rispetto. Lo scorso 22 novembre con Zlatan Ibrahimović, ospite a sorpresa, tocca un picco del 24,22% di share, con una media di oltre 5 milioni di telespettatori.

Dall’inizio della stagione televisiva il notiziario, che ripercorre con ironia i principali fatti di cronaca e attualità, vede al timone la coppia Alessandro Siani e Luca Argentero. A seguire, al posto di Luca, subentra Vanessa Incontrada e poi il duo formato da Sergio Friscia e Roberto Lipari, che hanno l’onore di ospitare l’attaccante del Milan, Zlatan. Il calciatore che nasce in Svezia viene fuori nel suo lato ironico con la partecipazione al Festival di Sanremo del 2021. E da lì molti brand di successo fanno a gara per averlo come testimonial.

La nuova coppia su cui scommette Ricci

Adesso si preannuncia un Natale col botto a Striscia la Notizia. E se la novella al momento ufficiosa sarà confermata, non possiamo che dar merito ad Antonio Ricci di avere un fiuto che fa invidia. L’abbinamento che rappresenta una scommessa già vincente punterebbe su Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. La simpatia del binomio viene fuori dalla partecipazione di entrambe al programma “Tu sì que vales”, al punto da rappresentare un riferimento importante per gli ascolti del format.

61 anni Maria e 58 anni la Ferilli, che proprio dalla De Filippi viene riportata a galla nel mondo del piccolo schermo. Fisico da ragazza, la Ferilli esordisce e arriva al grande pubblico grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 1996. È l’anno in cui con Pippo Baudo si rispetta il criterio di avere una bionda e una bruna. Valeria Mazza e Sabrina Ferilli. Dapprima la Ferilli già lavora nel mondo dello spettacolo, ma la prima volta all’Ariston rappresenta il vero trampolino di lancio verso il successo popolare.

Natale col botto a Striscia la Notizia con due donne per la prima volta alla conduzione

Attualmentela coppia televisiva De Filippi-Ferilli risulta un abbinamento perfetto. Le pertinenze di entrambe sono sapientemente enfatizzate. Così va di scena la popolana verace e autentica che non le manda a dire verso la donna garbata e borghese. E poiché l’amicizia tra le due è vera, funziona ancora di più perché arriva al pubblico a casa.

Così Maria è interprete di ciò che è buono e giusto, del politically correct. Sabrina rappresenta il fuori controllo, la donna che dice ciò che le passa per la testa in quel momento come stesse parlando con la vicina indisponente o il venditore al banco del mercato sotto casa. E il pubblico premia l’accoppiata!