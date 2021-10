Ora che siamo nel bel mezzo del mese di ottobre, chi ha un orto si starà ponendo delle domande. Si starà chiedendo quali sono gli ortaggi da raccogliere e quali da piantare. Si domanderà anche se ha fatto tutti i lavori corretti per tutelare le piante dall’arrivo del freddo intenso dell’inverno.

Insomma, per gli ortolani anche ottobre è un mese molto importante. Oggi ci assicuriamo che nessuno dimentichi di raccogliere una verdura grandiosa, che possiamo utilizzare per tantissime ricette e che contiene sostanze benefiche. Scopriamo, quindi, qual è il favoloso ortaggio da raccogliere oggi con grandi proprietà e tanti utilizzi in cucina.

Non facciamoci sfuggire questo ortaggio

Oggi consigliamo di raccogliere il carciofo dall’orto. Quest’ottimo ortaggio ha un periodo di raccolta che può cambiare, a seconda delle varietà. Per quanto riguarda le varietà autunnali, queste sono da raccogliere proprio tra i mesi di settembre e ottobre. Quindi, è il momento di rimboccarsi le maniche.

Si tratta di uno dei più popolari ortaggi italiani, che tra l’altro sembra proprio nato in una delle nostre regioni. Pare, infatti, che le prime coltivazioni di carciofo, o comunque di un suo vicino antenato, siano iniziate in Sicilia, quasi duemila anni fa. Altre fonti, invece, indicano che sia stato portato in Italia dalle popolazioni arabe. In ogni caso, oggi è diffuso in vari Paesi. Oggi l’Italia è il primo produttore mondiale di carciofo, seguito dall’Egitto e dalla Spagna.

Il carciofo è molto utilizzato anche in cucina, dove trova utilizzi molto vari. Si possono fare in padella, trifolati, alla giudia e in molti altri modi. Il nostro consiglio è quello di sperimentare varie ricette in queste settimane che prevedano l’utilizzo di carciofi. Potremo così imparare delle preparazioni davvero ottime, che sorprenderanno i nostri commensali.

Tuttavia, il gusto delizioso non è l’unico vantaggio di questo cibo. Infatti, il carciofo conterrebbe anche delle sostanze che possono fare bene alla salute. Il carciofo contiene, infatti, una quantità non indifferente di fibre, che potrebbero aiutare l’intestino a funzionare correttamente e senza disturbi.

Quest’ortaggio possiede, inoltre, una buona varietà di vitamine. Contiene quelle del gruppo B, che promuovono un funzionamento corretto del metabolismo. Ha anche una quantità piuttosto elevata di vitamina C, che è nota per essere un antiossidante. Essa potrebbe aiutare a rallentare l’invecchiamento, bloccando l’azione dannosa delle molecole dette radicali liberi. Tra le altre sostanze contenute nei carciofi segnaliamo rame, ferro, e vitamina K.