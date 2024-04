La data del 18 aprle, scadenza di un nostro setup nero secondo i nostri calcoli statistici, potrebbe aver stoppato il ritracciamento in corso dagli inizi del mese. La prossima data utile è quella del 20 maggio, setup rosso. In base ai nostri algoritmi nelle date rosse si possono affollare importanti cluster di prezzo e tempo e intercettare minimi i massimi rilevanti. I mercati azionari potrebbero anche salire fino al 20 maggio? Attendiamo conferme o smentite in merito nei prossimi giorni.

Verso la stagione dei dividendi

A maggio, molte società italiane distribuiscono i dividendi, con Intesa Sanpaolo in testa con un dividend yield del 9%, seguita da Banca Mediolanum (6,8%), A2A (5,9%), Generali (5,5%), Fineco Bank (5,00%) e Gruppo Unipol (4,9%). Poste Italiane (con un dividend yield del 7%) ed Enel (con il 6,5%) chiudono la stagione dei bilanci estivi a giugno e luglio rispettivamente. I dividendi svolgono un ruolo importante nel costruire un portafoglio, offrendo un rendimento regolare nel lungo termine e possono fungere da cuscinetto durante la volatilità del mercato. Investire in titoli con un buon dividend yield secondo alcuni studi porta a rendimenti maggiori e quindi spesso riflette una scelta di stile di gestione, mentre per una diversificazione massima esistono fondi azionari italiani che investono in azioni ad alto dividendo.

Sell in may

A livello ciclico negli annali storici spesso si è ripetuto anche con una certa costanza il seguente pattern: i mercati a maggio segnano un massimo e poi tendono a scendere fino ai mesi di settembre/ottobre. Quest’ultimo mese spesso rappresenta un punto di riaprtenza.

L’investimento azionario, dal 1898 ad oggi, nel periodo 30 ottobre/30 maggio, nella maggioranza dei casi, ha registrato rendimenti amggiori rispetto alla restante parte dell’anno.

Vedremo cosa accadrà anche per l’anno in corso.