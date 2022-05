Continua l’ondata dei concorsi in tutta Italia, aperti a varie categorie professionali e pronti a garantire un buon impiego a tantissime persone. Le prospettive di lavoro si fanno sempre migliori e, come ben sappiamo, anche lo svolgimento delle selezioni ha subito dei cambiamenti.

Nonostante lo stato di emergenza sia venuto meno già da un po’, alcune amministrazioni continuano a preferire le selezioni a distanza. E così, invece di doversi spostare e spendere soldi ed energie, ecco che possiamo svolgere le prove comodamente da casa.

Una soluzione comodissima per tutti coloro che hanno difficoltà a trovare un alloggio o a lasciare casa propria anche e solo per due giorni.

Tra le amministrazioni che hanno propeso per questa scelta, c’è l’affascinante città metropolitana di Torino, attualmente alla ricerca di 50 istruttori amministrativo-contabili di categoria C.

È possibile candidarsi entro le ore 12.00 del prossimo 23 giugno, attraverso il Sistema SPID di secondo livello.

Alla domanda, si richiede di allegare la ricevuta di pagamento di 10 euro.

Andiamo ora ai dettagli del contratto e delle prove da svolgere.

Si svolge da casa ed è aperto ai diplomati questo concorso per 50 istruttori nella città più affascinante e misteriosa d’Italia

Si tratta di un’opportunità a tempo determinato di 12 mesi con contratto di formazione lavoro.

I requisiti per partecipare sono gli stessi della maggior parte delle selezioni pubbliche, tra cui la cittadinanza italiana o europea e l’assenza di condanne penali. La differenza principale sta nell’età per partecipare, che non deve superare i 32 anni di età.

Il titolo di studio richiesto è il diploma quinquennale.

Le prove d’esame si dividono in un esame scritto ed un colloquio orale, eventualmente preceduti da una preselettiva di carattere tecnico o attitudinale o culturale.

La preselezione avrà luogo soltanto se le candidature supereranno le 300. Saranno proprio i primi 300 in ordine di graduatoria, più eventuali ex aequo, ad accedere alla prima prova scritta. Questa consiste in una serie di domande aperte sulle materie elencate nel bando di concorso.

Soltanto i candidati che otterranno un punteggio minimo di 21/30 potranno sostenere il colloquio.

Il bando di concorso riporta già le date dell’eventuale preselezione e della prova scritta, indicandole rispettivamente nei seguenti giorni:

12 luglio alle ore 9.30;

14 luglio alle ore 9.30.

Come accennato, si svolge da casa attraverso il proprio PC. Si raccomanda il ricorso ad una buona connessione internet.

Approfondimento

La Polizia di Stato cerca 1.381 allievi agenti con il solo diploma ma entro questo limite di età