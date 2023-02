Il segreto che stavi cercando per mangiare i legumi senza accusare gonfiore

Hai voglia di un piatto di legumi ma hai paura che ti viene il gonfiore alla pancia? Ecco un consiglio molto utile che puoi adottare da subito.

Il gonfiore addominale spesso può essere un disturbo molto comune ma soprattutto fastidioso. Per questo motivo esistono tante tipologie di alimenti che andrebbero a incrementare questo fastidio oppure altri che lo alleviano. Alcune volte il gonfiore addominale viene percepito anche come una sorta di mal di pancia. Dunque da qui dobbiamo andare a conoscere, a seconda delle categorie alimentari, quali sono gli alimenti che bisognerebbe evitare. Oggi ci soffermiamo su una di queste, ovvero la categoria dei legumi.

È importante introdurre i legumi nella dieta?

La risposta sarebbe sì. Ovviamente poi sono fattori soggettivi, andrebbe rivisto il caso specifico e la dieta che serve ad ognuno di noi. In linea generale però possiamo dire essere un ottimo alimento da introdurre nella dieta. Questo perché avrebbero una serie di benefici.

A cosa fanno bene

Tra questi c’è quello di riuscire a contrastare l’obesità. Infatti i legumi hanno un forte potere saziante, di conseguenza quando si assumono non si va alla ricerca di altro. In più sono anche utili per contrastare i livelli alti di colesterolo. Se parliamo però di gonfiore addominale ci sarebbero alcuni di questi che andrebbero consumati meno. Infatti alcuni legumi sono più zuccherini di altri. quando un alimento ha un alto contenuto di zuccheri favorisce la formazione dei gas intestinali, che sfociano poi nella sintomatologia di gonfiore.

Il segreto che stavi cercando per mangiare i legumi e avere la pancia piatta

Una volta fatto questo preambolo, cerchiamo di capire quindi quali legumi possono fare al caso nostro se soffriamo di gonfiore. Abbiamo detto che ci sono alcuni legumi più zuccherini di altri. tra questi rientrano:

fagioli borlotti;

fagioli cannellini;

piselli;

lenticchie.

Potrebbero causare gonfiore anche le fave, i lupini e i ceci. Sappiamo però, come abbiamo già annunciato, che mangiare i legumi andrebbero a completare un piano alimentare sano e bilanciato. Di conseguenza si potrebbero mettere in atto alcune pratiche e alcuni piccoli segreti per fare in modo di riuscire a mangiare questi alimenti senza stare male.

Quale potrebbe essere la soluzione

Ci sarebbero ovviamente alcuni rimedi per fare in modo che tutto questo non accada. Ad esempio, una cosa che molti non sanno, è che è proprio la preparazione a fare la differenza. Ciò che bisogna fare è andare a ridurre la loro fermentazione da parte della flora intestinale. Dunque potremmo aggiungere un po’ di bicarbonato di sodio all’interno dell’acqua di cottura. Possiamo in alternativa aggiungere anche altre erbe aromatiche che hanno proprio il compito di ridurre il gonfiore: alloro, basilico, menta, cumino, semi di finocchio. Un’altra idea è invece quella di frullarli. Si sa che i cibi se vengono frullati diventano molto più digeribili.

Potremmo quindi preparare dei deliziosi passati di legumi, da abbinare ad un secondo di carne oppure ad un formaggio magro. Si può aggiungere anche affianco una porzione di verdura. Va bene anche un po’ di pasta condita con il passato di legumi a propria scelta. Sarebbe quindi questo il segreto che stavi cercando per mangiare i legumi con tranquillità.