Maggio è appena iniziato e già si nota che il morale cambia. Quasi tutti infatti sentono, all’arrivo della primavera, di potersi permettere il lusso di credere ancora nei propri sogni. Le persone tornano a ritrovare quella sana dose di ambizione che in realtà non è altro se non il rispetto verso sé stessi.

La voglia di vivere si accompagna a un maggiore entusiasmo verso la vita sociale e alle uscite. In questo scenario, il Capricorno sembra sfortunatissimo ma presto con il Leone e un altro segno vivrà momenti davvero intensi e positivi.

Capricorno

La personalità a tratti chiusa del Capricorno può portarlo alle volte a essere scontroso. Non è tanto la poca voglia di tessere dei legami ciò che spinge i nati sotto questo segno a essere così ma una malcelata diffidenza. Queste persone tendono a fidarsi poco degli altri, forse a causa di delusioni passate o sogni infranti.

Il periodo, però, è molto positivo per tutti, specialmente per il Capricorno che potrebbe dimenticarsi per un po’ di questa sua caratteristica. Allo stesso tempo, il Capricorno gode di una personalità molto riflessiva, che lo porta a leggere molte pagine al giorno. Ciò gli consente di acquisire una competenza molto forte nelle materie di suo interesse che possono anche trasformarsi in opportunità commerciali o professionali.

La grande astuzia del Capricorno lo ripagherà davvero molto presto. Per il lato sentimentale, però, pare che i nati sotto questo segno abbiano ancora qualche piccola questione da risolvere.

Il Capricorno sembra sfortunatissimo ma presto per il Leone e l’Acquario arrivano gettoni d’oro

Il Leone invece si considera proprio il re della savana. Nelle relazioni sociali è così, al lavoro non sempre perché la spesso smisurata ambizione del Leone deve fare i conti con la realtà. Le stelle indicano che i nati sotto questo segno dovrebbero cercare di riallinearsi con le reali possibilità di crescita per poterlo fare. Una volta accettati i propri limiti, infatti, il Leone riuscirà a portarsi a casa anche molti soldi.

Infine, l’Acquario che sta per godere di un periodo davvero intenso grazie a un colpo di fortuna. Può trattarsi di un investimento giusto o di un sacrificio al lavoro. In entrambi i casi, però, l’Acquario riuscirà a guadagnare davvero molti soldi e a spenderli ancora meglio.

