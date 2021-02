Mai sentito parlare del beagle? Questa razza di cani è tanto bella quanto buona e nota per essere un compagno ideale per ogni padrone alle prime armi. Oggi cercheremo di scoprire quali sono le caratteristiche principali di questa razza e per quali motivi è una buona scelta acquistarla. Iniziamo subito a scoprire il cane simpaticissimo e perfetto per stare in appartamento.

Un piccolo giocherellone

Moltissimi di noi vorrebbero un cane buono, incline al gioco e possibilmente facile da gestire. Siamo tutti, infatti, alla ricerca di un compagno capace di allietare le nostre giornate che nel contempo non sia troppo complicato da mantenere. Tra tutte quante le scelte che possiamo fare, spicca proprio quella del beagle.

Questa razza canina, infatti, è tanto buona quanto bella e potremmo dire “rustica”. Queste caratteristiche sono proprie dell’evoluzione di questo cane. Infatti, il nostro amico nasce come cane da caccia, adatto per il lavoro in muta contro animali svegli e intelligenti come le volpi. Questa origine ha donato a questa razza delle caratteristiche tutte particolari.

Una di queste è una capacità innata a stare in gruppo, che questo sia umano oppure animale. Si tratta, cioè, di cani buonissimi, capaci di rapportarsi ad adulti e bambini come anche ad altri cani senza problemi.

Perfetto per vivere in appartamento

Le altre qualità del beagle ne fanno un cane perfetto per stare in appartamento. Infatti, quale cane abituato a una vita semplice, il beagle non ha mole pretese. Gli basterà avere i suoi spazi, essere portato a passeggio e messo in condizioni di interagire con altri suoi simili.

Il suo passato di cacciatore lo ha provvisto di un carattere molto indipendente e autonomo, senza togliergli una naturale affettuosità. Sarà capace, quindi, di sopportare il tempo da solo in casa, in assenza del padrone, senza risentirne troppo.

È inoltre un cane buffissimo, dall’aspetto peculiare. Capace di far innamorare. Detto questo, il cane simpaticissimo e perfetto per stare in appartamento aspetta soltanto un padrone che lo valorizzi al meglio.