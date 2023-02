Come ha fatto Chiara Ferragni a diventare ricca e famosa e quanto guadagna a Sanremo

Potrebbe non essere solo un sogno quello di diventare ricchi e potenti come alcuni personaggi della TV. Chiara Ferragni è l’influencer più famosa al Mondo, ma come ci è riuscita?

Giovani e meno giovani accarezzano l’idea di fare una vita da sogno, vivendo nel lusso, viaggiando e potendo comprare tutto ciò che si desidera. Ma in pochi riescono a realizzare tutto questo. La signora Ferragni è una di questi, una blogger diventata un’imprenditrice da 40 milioni di euro.

Come ha fatto Chiara Ferragni a conquistare il Mondo con The Blond Salad

Nel 2009 la Ferragni ha fondato un blog che trattava argomenti come viaggi e stile. Partire da una semplice insalata di contenuti, bionda come lei ma pure sempre un’insalata, ed arrivare ai vertici della moda internazionale è sorprendente. The Blond Salad è oggi un magazine digitale che crea contenuti dal successo strabiliante. L’idea è partita dall’allora fidanzato della Ferragni, Riccardo Pozzoli. Comprese quanto mercato ci fosse attorno ai fashion blog ed iniziarono l’avventura investendo poco più di 500 euro per un dominio internet ed una fotocamera digitale.

La partenza è delle più soft, con una universitaria acqua e sapone che condivide la sua vita, i suoi outfit ed il suo lifestyle. Pian piano la proposta si evolve e si affina, proprio come le immagini pubblicate e l’abbigliamento indossato. Tutto di pari passo con l’aumento degli sponsor presenti sul blog.

Un’evoluzione in soli due anni

Già nel 2011 Chiara Ferragni vede riconosciuto il suo successo su Vogue, che la incorona come la blogger del momento grazie al milione di visite che il blog riceve. Da qui l’ascesa di Chiara è inarrestabile. The Blond Salad diventa una vera e propria redazione e il nome di Chiara Ferragni diventa un marchio di successo. Parte anche l’e-commerce.

L’unione con Fedez e l’arrivo del primo figlio Leone consacrano una nuova spinta verso l’olimpo digitale. Nel 2018 nascono i Ferragnez. Ma il motore di tutto questo clamore mediatico resta lei, la bionda insalata nata a Cremona nel 1987 da padre dentista e madre scrittrice.

In tutto questo successo c’è anche un insuccesso

Sapere come ha fatto Chiara Ferragni e scoprire come è diventata una giovane donna di successo è complesso. Si tratta principalmente di talento e anche un po’ di fortuna. C’è una cosa che Chiara ha lasciato lungo questa strada stellare: la laurea. Quando ha iniziato a giocare alla blogger studiava Giurisprudenza alla Bocconi, ma tutto questo clamore e questa ricchezza non hanno lasciato spazio al famoso pezzo di carta. La sua vita è ugualmente costellata di successi. Ha fatto parlare di lei su Forbes che l’ha inserita nei 30 under 30 più famosi al Mondo ed è stata nominata dal Financial Times tra i protagonisti femminili del lusso digitale.

Oggi Amadeus la chiama in qualità di co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. La domanda sorge spontanea: l’operazione conviene più alla Ferragni o a Sanremo? Il cachet previsto si aggira intorno ai 100mila euro ma Chiara Ferragni ha dichiarato di volerlo devolvere in favore di un’associazione che è dalla parte delle donne vittime di violenza. Alcuni sostengono che anche la beneficenza proclamata può trasformarsi in marketing. Sono solo dei maligni?