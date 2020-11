Sin da neonati usiamo le mani come strumenti per imparare a conoscere il mondo esterno. Esse sono il simbolo del lavoro e della concretezza. Tant’è che spesso si usa l’espressione “toccare con mano” per associare una determinata situazione ad un’esperienza vissuta in prima persona. Con l’arrivo delle basse temperature e soprattutto con il pericolo di contagio da Covid 19 è bene prendersi cura in maniera meticolosa delle nostre mani. Ecco perché il benessere delle mani parte assolutamente da qui.

Igiene

Lo sapevamo già, ma con la diffusione della pandemia l’abbiamo capito ancora meglio: occorre lavarsi le mani ripetutamente durante la giornata. Con il sapone liquido o con la soluzione idroalcolica è buona norma eliminare i batteri che si accumulano di continuo sulla cute delle mani. Gli esperti della Comunità scientifica raccomandano di sfregare le mani per bene per almeno 40 secondi prima di procedere al risciacquo accurato.

Crema protettiva

Lavare spesso le mani però può procurare anche effetti indesiderati. Se si abusa del sapone e dell’acqua, le mani rischiano di irritarsi e nel peggiore dei casi di bruciarsi. Per questo è utile avere con sé una buona crema protettiva per lenire lo strato superficiale delle mani dopo una serie di lavaggi. La crema protegge la pelle e la ammorbidisce rendendo le mani più delicate e curate. Attenzione però, non tutte le creme sono uguali. È bene affidarsi a una crema lenitiva che tenga conto dell’ambiente realizzata con materie prime eco-sostenibili.

Unghie

I più ansiosi non possono proprio a fare a meno di mangiucchiarsi le unghie. Si tratta però di una cattiva abitudine di cui è meglio fare a meno per preservare il benessere delle nostre mani. Non solo da un punto di vista igienico, ma anche dal punto di vista estetico. Questo brutto vizio è facilmente rimediabile grazie all’uso costante e intelligente di un buon tagliaunghie.

Ecco come parte da qui il benessere delle mani.