Capita spesso che i bambini vengano sopraffatti dalle loro emozioni. In questi casi l’agitazione, la rabbia e il dolore diventano predominanti e il bambino può davvero diventare irragionevole e incontrollabile. Per fortuna esistono alcuni metodi per riportare la situazione alla normalità, come il barattolo della calma per riuscire a tranquillizzare tutti i bambini. Questo rimedio è usato nel metodo Montessori e costruirne uno in casa è davvero semplicissimo. Vediamo assieme come fare.

A cosa serve il barattolo della calma

Il barattolo della calma è noto in inglese come “calming jar”, ma può anche essere chiamato bottiglietta della calma. Serve in tutti quei casi in cui un bambino è sopraffatto da dolore, rabbia o stress e si rifiuta di ascoltare gli insegnanti o i genitori. Il barattolo della calma gli concederà il tempo necessario per riuscire a tranquillizzarsi e lo predisporrà alla spiegazione dei suoi sentimenti e all’ascolto dei consigli. Questo avviene perché il bambino, scuotendo e osservando il barattolo, rimarrà attratto dai brillantini che in esso sono contenuti. Mentre il bambino osserva i brillantini è anche utile farlo respirare profondamente e stargli accanto cercando di rassicurarlo. Questa concentrazione gli permette quindi di ritornare alla realtà e al presente, permettendogli di rilassarsi.

Come costruirne uno

Costruire il barattolo della calma per riuscire a tranquillizzare tutti i bambini è davvero semplice. L’occorrente necessario è:

1 barattolo di vetro con coperchio;

2 cucchiai di colla glitter;

4 cucchiai di brillantini;

1 goccia di colorante alimentare;

1 cucchiaio di shampoo trasparente (facoltativo);

acqua calda q.b.;

colla (facoltativa).

Prendiamo il nostro barattolo e riempiamolo di acqua calda, facendo attenzione ad avanzare dello spazio. Aggiungiamo la colla glitter e mescoliamo bene finché i brillantini non si saranno dispersi completamente nell’acqua. Aggiungiamo quindi i brillantini e il colorante alimentare e mischiamo tutto assieme. Per questo barattolo è consigliato il blu perché questo colore favorisce la calma. Possiamo anche aggiungere un cucchiaio di shampoo trasparente, per rallentare la caduta dei brillantini. Ora chiudiamo con forza il coperchio e se vogliamo sigilliamolo con della colla.

Il barattolo della calma è finalmente pronto!